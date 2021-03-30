https://ria.ru/20210330/afganistan-1603406564.html

В МИД оценили ситуацию с выводом американских войск из Афганистана

В МИД оценили ситуацию с выводом американских войск из Афганистана

Россия опасается последствий невывода войск США из Афганистана к 1 мая, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:25

2021-03-30T10:25

2021-03-30T11:19

замир кабулов

джо байден

афганистан

катар

талибан

сша

в мире

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ДУШАНБЕ, 30 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Россия опасается последствий невывода войск США из Афганистана к 1 мая, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в кулуарах конференции "Сердце Азии- Стамбульский процесс"."Какие будут последствия, пока неизвестно, но уже есть предварительная реакция на заявление Байдена (президент США Джо Байден - ред.), жёсткое предупреждение, что прямо нарушает Дохские соглашения с США, со всеми вытекающими последствиями", - сказал он.По словам Кабулова, Россия должна основательно изучить это заявление президента США и посмотреть, какие будут последствия.Комментируя слова афганского президента Ашрафа Гани, сказанные во вторник на конференции, о том, что в Афганистане больше нет активных боевых действий, Кабулов заявил, что "не слышал, чтобы боевые действия в Афганистане прекращались, реалии несколько другие - они (боевые действия - ред.) не прекращались".Российский дипломат отметил, что РФ надеется на достижение реальных результатов в ходе конференции. "Все предыдущие конференции оставались только на бумаге, и есть надежда, что встреча в Душанбе принесёт позитивный импульс и будет продвижение в этом процессе", - сказал он.Касаясь мирных переговоров в Дохе, он отметил, что противоречия в правительстве Афганистана мешают межафганскому урегулированию. "Правительство должно преодолеть эти противоречия, так как они мешают переговорам в Дохе. Они (правительство - ред.) должны выступать с единых позиций - им предаётся договариваться с талибами", - считает Кабулов.Ранее Байден на пресс-конференции заявил, что США будет трудно соблюсти установленный по соглашению срок и вывести войска из Афганистана к 1 мая. Он объяснил это "тактическими причинами". При этом американский лидер заявил, что не намерен оставлять войска в Афганистане надолго, но точный срок их вывода неизвестен.В конце февраля прошлого года, на церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство*" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210317/afganistan-1601605173.html

https://ria.ru/20210220/afganistan-1598335795.html

афганистан

катар

сша

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замир кабулов, джо байден, афганистан, катар, талибан, сша, в мире