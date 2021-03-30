https://ria.ru/20210330/adygeya-1603538776.html

Постройку развязки в Тахтамукайском районе Адыгеи завершат в 2022 году

Постройку развязки в Тахтамукайском районе Адыгеи завершат в 2022 году

Строительство четырехполосной развязки на ведущей к Черному морю автодороге под поселком Энем в Адыгее планируется завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T22:13

2021-03-30T22:13

2021-03-30T22:13

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

черное море

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Строительство четырехполосной развязки на ведущей к Черному морю автодороге под поселком Энем в Адыгее планируется завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Отмечается, что новая развязка снимает проблему загруженности автотрассы на участке у железнодорожного переезда, что ранее сказывалось на пропускной способности магистрали (А-146, направление Краснодар-Новороссийск).Как сообщает пресс-служба, по итогам инспекции глава Адыгеи поручил районным властям также проработать вопрос строительства съезда к будущему индустриальному парку, а также утвердить единую схему развития прилегающих территорий с учётом перспективных инвестиций.

https://ria.ru/20210329/adygeya-1603368710.html

https://ria.ru/20210315/adygeya-1601354474.html

россия

черное море

республика адыгея

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россия, мурат кумпилов, черное море, республика адыгея