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Республика Адыгея
https://ria.ru/20210330/adygeya-1603538776.html
Постройку развязки в Тахтамукайском районе Адыгеи завершат в 2022 году
Постройку развязки в Тахтамукайском районе Адыгеи завершат в 2022 году
Строительство четырехполосной развязки на ведущей к Черному морю автодороге под поселком Энем в Адыгее планируется завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T22:13
2021-03-30T22:13
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
черное море
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Строительство четырехполосной развязки на ведущей к Черному морю автодороге под поселком Энем в Адыгее планируется завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Отмечается, что новая развязка снимает проблему загруженности автотрассы на участке у железнодорожного переезда, что ранее сказывалось на пропускной способности магистрали (А-146, направление Краснодар-Новороссийск).Как сообщает пресс-служба, по итогам инспекции глава Адыгеи поручил районным властям также проработать вопрос строительства съезда к будущему индустриальному парку, а также утвердить единую схему развития прилегающих территорий с учётом перспективных инвестиций.
https://ria.ru/20210329/adygeya-1603368710.html
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россия, мурат кумпилов, черное море, республика адыгея

Постройку развязки в Тахтамукайском районе Адыгеи завершат в 2022 году

22:13 30.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовый участок федеральной трассы "Подъезд к городу Майкопу" автомобильной дороги "Кавказ" в республике Адыгея
Новый участок федеральной трассы Подъезд к городу Майкопу автомобильной дороги Кавказ в республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Строительство четырехполосной развязки на ведущей к Черному морю автодороге под поселком Энем в Адыгее планируется завершить в 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.

"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на месте строительства автомобильной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе. Общая стоимость четырёхполосной развязки протяжённостью 5,2 километра составляет почти 3 миллиарда рублей... Завершить объект планируют уже в 2022 году", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что новая развязка снимает проблему загруженности автотрассы на участке у железнодорожного переезда, что ранее сказывалось на пропускной способности магистрали (А-146, направление Краснодар-Новороссийск).

"Мы ставим перед собой задачу сформировать в Адыгее комфортную и современную дорожную инфраструктуру, отвечающую всем требованиям безопасности. Транспортная доступность – это одна из значимых составляющих инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, здесь проходит кратчайший путь к черноморскому побережью и поток автомобилей по дорогам республики год от года возрастает. Не в последнюю очередь качество дорог обеспечивает снижение аварийности, сохранение жизней наших граждан", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе проверки хода работ.

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Как сообщает пресс-служба, по итогам инспекции глава Адыгеи поручил районным властям также проработать вопрос строительства съезда к будущему индустриальному парку, а также утвердить единую схему развития прилегающих территорий с учётом перспективных инвестиций.
 
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловЧерное мореРеспублика Адыгея
 
 
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