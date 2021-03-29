https://ria.ru/20210329/zhirinovskiy-1603318072.html

Жириновский усомнился в восстановлении экономики России после пандемии

Жириновский усомнился в восстановлении экономики России после пандемии

Экономика России, как и всего мира, после пандемии никогда полностью не восстановится, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:03

2021-03-29T16:03

2021-03-29T16:03

россия

лдпр

владимир жириновский

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Экономика России, как и всего мира, после пандемии никогда полностью не восстановится, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.При этом, отметил Жириновский, последствия удара по малому бизнесу во время пандемии носят временный характер, у крупного "есть варианты", тогда как средний почти погиб."Надо, чтобы восстанавливалось, но полностью - невозможно. Как здоровье. Если вы уже заболели, вы можете выздороветь, но полностью восстановить вас, как было до болезни, уже нельзя. Уже нарушены все системы внутренних органов, вирус уже прошел везде и, где захотел, где ему послаще, там остановился и проявит себя лет через 15", - пояснил Жириновский.

https://ria.ru/20210326/ekonomika-1602925881.html

россия

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2021

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россия, лдпр, владимир жириновский, экономика