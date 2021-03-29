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Жириновский усомнился в восстановлении экономики России после пандемии
Жириновский усомнился в восстановлении экономики России после пандемии
Экономика России, как и всего мира, после пандемии никогда полностью не восстановится, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:03
2021-03-29T16:03
россия
лдпр
владимир жириновский
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Экономика России, как и всего мира, после пандемии никогда полностью не восстановится, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.При этом, отметил Жириновский, последствия удара по малому бизнесу во время пандемии носят временный характер, у крупного "есть варианты", тогда как средний почти погиб."Надо, чтобы восстанавливалось, но полностью - невозможно. Как здоровье. Если вы уже заболели, вы можете выздороветь, но полностью восстановить вас, как было до болезни, уже нельзя. Уже нарушены все системы внутренних органов, вирус уже прошел везде и, где захотел, где ему послаще, там остановился и проявит себя лет через 15", - пояснил Жириновский.
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россия, лдпр, владимир жириновский, экономика

Жириновский усомнился в восстановлении экономики России после пандемии

16:03 29.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Экономика России, как и всего мира, после пандемии никогда полностью не восстановится, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Экономика и России, и всего мира никогда не восстановится. Не надо лелеять какие-то мечты: "все, завтра заживем лучше". Ведь нанесен страшный удар, такого никогда не было. Все остановилось, все рухнули. Даже если два-три дня не работает какое-то предприятие, всё уже - потеряны огромные деньги, банкрот. Целый год не работали!", - сказал он в рамках круглого стола "Демократия у них и у нас".
При этом, отметил Жириновский, последствия удара по малому бизнесу во время пандемии носят временный характер, у крупного "есть варианты", тогда как средний почти погиб.
"Надо, чтобы восстанавливалось, но полностью - невозможно. Как здоровье. Если вы уже заболели, вы можете выздороветь, но полностью восстановить вас, как было до болезни, уже нельзя. Уже нарушены все системы внутренних органов, вирус уже прошел везде и, где захотел, где ему послаще, там остановился и проявит себя лет через 15", - пояснил Жириновский.
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РоссияЛДПРВладимир ЖириновскийЭкономика
 
 
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