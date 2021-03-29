Жириновский выступил за расширение оппозиции в составе ЦИК
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в обновленном составе ЦИК "довлеет однопартийный режим", и выступил за расширение оппозиции в комиссии.
Ранее член ЦИК Людмила Маркина выдвинула на пост главы Центризбиркома Эллу Памфилову. Член Центризбиркома Александр Курдюмов, делегированный в состав ЦИК от фракции ЛДПР, предложил свою кандидатуру на должность главы комиссии сам. В результате члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК. За Курдюмова проголосовал один человек. Не удалось Курдюмову получить и пост заместителя председателя ЦИК. В результате голосования заместителем председателя комиссии был избран Николай Булаев, за Курдюмова проголосовал 1 человек.
"Как мы ненавидим другую кандидатуру, другую партию. Вы понимаете, нас за это не любят за рубежом! Что мы не пришли к настоящей демократии. Все равно довлеет однопартийный режим. Как бы я сформировал Центральную избирательную комиссию – только из представителей оппозиционных партий", - заявил Жириновский в ходе заседания ЦИК в понедельник.
Лидер ЛДПР напомнил членам ЦИК, что "оппозиция всегда нужна".
Также он выразил мнение, что на сегодняшний день в составе ЦИК от оппозиции – только Курдюмов. "Но мы не позволим нас загнать, скрутить в бараний рог, поэтому он один (Курдюмов) будет представлять оппозицию нашей прекрасной родины", - заключил Жириновский.
Новому составу Центральной избирательной комиссии РФ уже в сентябре предстоит организовать и провести выборы депутатов Госдумы.