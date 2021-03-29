https://ria.ru/20210329/zhirinovskiy-1603300112.html

Жириновский выступил за расширение оппозиции в составе ЦИК

Жириновский выступил за расширение оппозиции в составе ЦИК

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в обновленном составе ЦИК "довлеет однопартийный режим", и выступил за расширение оппозиции в комиссии. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:30

2021-03-29T14:30

2021-03-29T14:30

александр курдюмов

николай булаев

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в обновленном составе ЦИК "довлеет однопартийный режим", и выступил за расширение оппозиции в комиссии.Ранее член ЦИК Людмила Маркина выдвинула на пост главы Центризбиркома Эллу Памфилову. Член Центризбиркома Александр Курдюмов, делегированный в состав ЦИК от фракции ЛДПР, предложил свою кандидатуру на должность главы комиссии сам. В результате члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК. За Курдюмова проголосовал один человек. Не удалось Курдюмову получить и пост заместителя председателя ЦИК. В результате голосования заместителем председателя комиссии был избран Николай Булаев, за Курдюмова проголосовал 1 человек.Лидер ЛДПР напомнил членам ЦИК, что "оппозиция всегда нужна".Также он выразил мнение, что на сегодняшний день в составе ЦИК от оппозиции – только Курдюмов. "Но мы не позволим нас загнать, скрутить в бараний рог, поэтому он один (Курдюмов) будет представлять оппозицию нашей прекрасной родины", - заключил Жириновский.Новому составу Центральной избирательной комиссии РФ уже в сентябре предстоит организовать и провести выборы депутатов Госдумы.

https://ria.ru/20210329/putin-1603295076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр курдюмов, николай булаев, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика