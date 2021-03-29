https://ria.ru/20210329/vzyatka-1603303435.html
В Краснодарском крае экс-главе района дали 8,5 года за взяточничество
В Краснодарском крае экс-главе района дали 8,5 года за взяточничество
Суд на Кубани признал бывшего главу Динского района виновным в получении крупной взятки от исполнителя контракта по строительству школы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:47
2021-03-29T14:47
2021-03-29T14:47
россия
краснодарский краевой суд
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краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Суд на Кубани признал бывшего главу Динского района виновным в получении крупной взятки от исполнителя контракта по строительству школы, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Предприниматель согласился и через посредников передал главе требуемую сумму, осенью 2018 года чиновник потребовал ещё шесть миллионов рублей за своевременное подписание первичных учетных документов по строительству, а также за то, чтобы не препятствовать заключению контрактов на поставку материалов и оборудования, сообщает пресс-служба со ссылкой на судебный акт. После этого бизнесмен обратился в региональное УФСБ.Отмечается, что подсудимый в суде вину не признал, заявив, что четыре миллиона предприниматель передал в качестве добровольного пожертвования на развитие района, а второй эпизод является провокацией в отношении него со стороны правоохранительных органов."Бывший глава района признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 5 лет. Отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии строгого режима", - информирует пресс-служба крайсуда. Приговор в законную силу пока не вступил.Расследование дела вело СУСК по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20210319/yalta-1601971261.html
https://ria.ru/20210130/vzyatochnichestvo-1595230772.html
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россия, краснодарский краевой суд, динской район, краснодарский край, происшествия
КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости.
Суд на Кубани признал бывшего главу Динского района
виновным в получении крупной взятки от исполнителя контракта по строительству школы, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда
.
"Из приговора суда следует, что в мае 2018 года подсудимый, являясь главой муниципального образования Динской район, решил получить взятку с директора компании, осуществляющей по контракту строительство школы в посёлке Южный. За 4 миллиона рублей чиновник обещал предпринимателю общее покровительство в осуществлении им его деятельности, а также обещал не предпринимать никаких мер ответственности в случае выявления нарушений условий контракта при осуществлении контроля за строительством школы", - отмечается в релизе.
Предприниматель согласился и через посредников передал главе требуемую сумму, осенью 2018 года чиновник потребовал ещё шесть миллионов рублей за своевременное подписание первичных учетных документов по строительству, а также за то, чтобы не препятствовать заключению контрактов на поставку материалов и оборудования, сообщает пресс-служба со ссылкой на судебный акт. После этого бизнесмен обратился в региональное УФСБ.
"Двенадцатого декабря 2018 года в ходе встречи с подсудимым предприниматель по договоренности с ним оставил в багажнике служебного автомобиля денежные средства. Глава района был задержан сотрудниками УФСБ сразу после получения взятки", - добавляется в релизе.
Отмечается, что подсудимый в суде вину не признал, заявив, что четыре миллиона предприниматель передал в качестве добровольного пожертвования на развитие района, а второй эпизод является провокацией в отношении него со стороны правоохранительных органов.
"Бывший глава района признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 5 лет. Отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии строгого режима", - информирует пресс-служба крайсуда. Приговор в законную силу пока не вступил.
Расследование дела вело СУСК по Краснодарскому краю
.