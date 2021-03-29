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Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210329/vybrosy-1603861899.html
Большая часть вредных выбросов в Москве приходится на автотранспорт
Большая часть вредных выбросов в Москве приходится на автотранспорт
Только 10% вредных выбросов в атмосферу в столице приходится на промпредприятия Москвы, остальные 90% - на транспорт, причем преимущественно на частный, сообщил РИА Новости, 01.04.2021
2021-03-29T19:17
2021-04-01T19:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
московский нпз
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Только 10% вредных выбросов в атмосферу в столице приходится на промпредприятия Москвы, остальные 90% - на транспорт, причем преимущественно на частный, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский."Промышленный сектор и сектор бизнеса оказывает негативное влияние на окружающую среду только на 10%, остальные 90% - это частный автотранспорт, в основном частный",- сообщил Кульбачевский, выступая на лекции "Как меняется Москва: "зеленая" стратегия развития столицы".Кульбачевский также отметил, что столичные промышленные компании проходят проверку раз в три года, на постоянном контроле находится около 80 предприятий."Если говорить о крупных природопользователях, это... около 80 предприятий, в основном энергетический комплекс, Московский НПЗ и городские предприятия комплекса коммунального хозяйства. Это не нарушители, а те предприятия, которые находятся под постоянным контролем", - пояснил он.
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антон кульбачевский, московский нпз, москва

Большая часть вредных выбросов в Москве приходится на автотранспорт

19:17 29.03.2021 (обновлено: 19:19 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПробки на шоссе
Пробки на шоссе - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Только 10% вредных выбросов в атмосферу в столице приходится на промпредприятия Москвы, остальные 90% - на транспорт, причем преимущественно на частный, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
"Промышленный сектор и сектор бизнеса оказывает негативное влияние на окружающую среду только на 10%, остальные 90% - это частный автотранспорт, в основном частный",- сообщил Кульбачевский, выступая на лекции "Как меняется Москва: "зеленая" стратегия развития столицы".
Кульбачевский также отметил, что столичные промышленные компании проходят проверку раз в три года, на постоянном контроле находится около 80 предприятий.
"Если говорить о крупных природопользователях, это... около 80 предприятий, в основном энергетический комплекс, Московский НПЗ и городские предприятия комплекса коммунального хозяйства. Это не нарушители, а те предприятия, которые находятся под постоянным контролем", - пояснил он.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМосковский НПЗМосква
 
 
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