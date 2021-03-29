https://ria.ru/20210329/vshe-1603277911.html

Эксперты ВШЭ назвали главный фактор роста цен в интернет-магазинах России

Эксперты ВШЭ назвали главный фактор роста цен в интернет-магазинах России

Цены в российских интернет-магазинах часто бывают намного выше, чем на такие же товары на зарубежных площадках, при этом курс рубля и ставки импортных пошлин... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:43

2021-03-29T12:43

2021-03-29T12:44

россия

высшая школа экономики (вшэ)

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости/Прайм. Цены в российских интернет-магазинах часто бывают намного выше, чем на такие же товары на зарубежных площадках, при этом курс рубля и ставки импортных пошлин играют здесь существенно меньшую роль, чем наценка самого магазина, выяснили эксперты ВШЭ.Авторы исследования признают, что добросовестные российские онлайн-магазины при ввозе товаров в РФ платят таможенные пошлины и другие сборы, тогда как все частные покупатели, приобретающие товары в зарубежных онлайн-магазинах в пределах беспошлинного лимита, то есть, до 200 евро за посылку – освобождаются от их уплаты. "Формально это создает неравные условия для работы российских и зарубежных онлайн-площадок и ведет к потенциальному снижению таможенных (и налоговых) поступлений. Однако, де-факто ситуация оказывается сложнее, прежде всего, из-за разной стоимости логистики для товаров, купленных российскими ритейлерами у оптовых поставщиков и частным российским покупателем – в иностранном интернет-магазине", - говорится в исследовании. По расчетам экспертов, при покупке товара в зарубежном онлайн-магазине затраты на логистику могут превышать стоимость транспортировки при оптовом импорте в 4-10 раз.С другой стороны, цены на импортные товары в значительной степени зависят от курса рубля. Однако этот фактор более значим для зарубежных, а не российских интернет-магазинов. Цены на зарубежных площадках установлены в долларах и автоматически увеличиваются при падении курса национальной валюты. Оптовые покупатели – в том числе онлайн-магазины при резких колебаниях курсов валют часто получают от иностранных производителей так называемые "страновые" скидки и особые ценовые условия, что позволяет им частично компенсировать курсовые разницы, объясняют эксперты. Таким образом, по мнению авторов исследования, ни величина пошлин, ни курсовые изменения рубля не оправдывают существующей разницы в стоимости товаров на российских и зарубежных платформах.

https://ria.ru/20210329/posylki-1603274926.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, высшая школа экономики (вшэ), экономика