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Эксперты ВШЭ назвали главный фактор роста цен в интернет-магазинах России
Эксперты ВШЭ назвали главный фактор роста цен в интернет-магазинах России
Цены в российских интернет-магазинах часто бывают намного выше, чем на такие же товары на зарубежных площадках, при этом курс рубля и ставки импортных пошлин... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:43
2021-03-29T12:43
2021-03-29T12:44
россия
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости/Прайм. Цены в российских интернет-магазинах часто бывают намного выше, чем на такие же товары на зарубежных площадках, при этом курс рубля и ставки импортных пошлин играют здесь существенно меньшую роль, чем наценка самого магазина, выяснили эксперты ВШЭ.Авторы исследования признают, что добросовестные российские онлайн-магазины при ввозе товаров в РФ платят таможенные пошлины и другие сборы, тогда как все частные покупатели, приобретающие товары в зарубежных онлайн-магазинах в пределах беспошлинного лимита, то есть, до 200 евро за посылку – освобождаются от их уплаты. "Формально это создает неравные условия для работы российских и зарубежных онлайн-площадок и ведет к потенциальному снижению таможенных (и налоговых) поступлений. Однако, де-факто ситуация оказывается сложнее, прежде всего, из-за разной стоимости логистики для товаров, купленных российскими ритейлерами у оптовых поставщиков и частным российским покупателем – в иностранном интернет-магазине", - говорится в исследовании. По расчетам экспертов, при покупке товара в зарубежном онлайн-магазине затраты на логистику могут превышать стоимость транспортировки при оптовом импорте в 4-10 раз.С другой стороны, цены на импортные товары в значительной степени зависят от курса рубля. Однако этот фактор более значим для зарубежных, а не российских интернет-магазинов. Цены на зарубежных площадках установлены в долларах и автоматически увеличиваются при падении курса национальной валюты. Оптовые покупатели – в том числе онлайн-магазины при резких колебаниях курсов валют часто получают от иностранных производителей так называемые "страновые" скидки и особые ценовые условия, что позволяет им частично компенсировать курсовые разницы, объясняют эксперты. Таким образом, по мнению авторов исследования, ни величина пошлин, ни курсовые изменения рубля не оправдывают существующей разницы в стоимости товаров на российских и зарубежных платформах.
https://ria.ru/20210329/posylki-1603274926.html
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россия, высшая школа экономики (вшэ), экономика
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости/Прайм
. Цены в российских интернет-магазинах часто бывают намного выше, чем на такие же товары на зарубежных площадках, при этом курс рубля и ставки импортных пошлин играют здесь существенно меньшую роль, чем наценка самого магазина, выяснили эксперты ВШЭ
.
"Как показывает сравнение, для разных товаров стоимость при покупке в российском и зарубежном онлайн-магазинах может заметно отличаться. Тем не менее, в большинстве случаев основной вклад в формирование высоких цен в российском интернет-магазине вносит наценка магазина, а не уплаченные российскими компаниями таможенные сборы", - сообщили РИА Новости эксперты Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ со ссылкой на исследование "Развитие трансграничной интернет-торговли: оценка социально-экономического эффекта".
Авторы исследования признают, что добросовестные российские онлайн-магазины при ввозе товаров в РФ платят таможенные пошлины и другие сборы, тогда как все частные покупатели, приобретающие товары в зарубежных онлайн-магазинах в пределах беспошлинного лимита, то есть, до 200 евро за посылку – освобождаются от их уплаты.
"Формально это создает неравные условия для работы российских и зарубежных онлайн-площадок и ведет к потенциальному снижению таможенных (и налоговых) поступлений. Однако, де-факто ситуация оказывается сложнее, прежде всего, из-за разной стоимости логистики для товаров, купленных российскими ритейлерами у оптовых поставщиков и частным российским покупателем – в иностранном интернет-магазине", - говорится в исследовании.
По расчетам экспертов, при покупке товара в зарубежном онлайн-магазине затраты на логистику могут превышать стоимость транспортировки при оптовом импорте в 4-10 раз.
С другой стороны, цены на импортные товары в значительной степени зависят от курса рубля. Однако этот фактор более значим для зарубежных, а не российских интернет-магазинов. Цены на зарубежных площадках установлены в долларах и автоматически увеличиваются при падении курса национальной валюты. Оптовые покупатели – в том числе онлайн-магазины при резких колебаниях курсов валют часто получают от иностранных производителей так называемые "страновые" скидки и особые ценовые условия, что позволяет им частично компенсировать курсовые разницы, объясняют эксперты.
Таким образом, по мнению авторов исследования, ни величина пошлин, ни курсовые изменения рубля не оправдывают существующей разницы в стоимости товаров на российских и зарубежных платформах.