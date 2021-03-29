https://ria.ru/20210329/vmeshatelstvo-1603369292.html

Памфилова рассказала о готовности отражать провокации на выборах

Памфилова рассказала о готовности отражать провокации на выборах

ЦИК ожидает попытки вмешательства в выборы в РФ, ЦИК готовится отражать провокации на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T21:16

2021-03-29T21:16

2021-03-29T21:22

элла памфилова

цик рф

сша

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЦИК ожидает попытки вмешательства в выборы в РФ, ЦИК готовится отражать провокации на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Да, конечно, они обязательно будут, вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь, США, и Россией, диктует неизбежность этого вмешательства", - сказала Памфилова в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, ожидает ли ЦИК внешнего вмешательства в выборы в РФ.

https://ria.ru/20210320/vmeshatelstvo-1602139530.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, сша, общество