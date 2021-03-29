Памфилова рассказала о готовности отражать провокации на выборах
21:16 29.03.2021 (обновлено: 21:22 29.03.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЦИК ожидает попытки вмешательства в выборы в РФ, ЦИК готовится отражать провокации на выборах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Да, конечно, они обязательно будут, вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь, США, и Россией, диктует неизбежность этого вмешательства", - сказала Памфилова в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, ожидает ли ЦИК внешнего вмешательства в выборы в РФ.
"Мы готовимся отражать своей работой, будем фактами бить, разоблачать лживые сообщения. Готовим наших членов комиссий к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости. Главное наше оружие - это полная открытость, мы не боимся, мы в отличие от Штатов в том числе приглашаем международных наблюдателей... Наше оружие - правда, открытость, прозрачность, в первую очередь ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе", - добавила она.