https://ria.ru/20210329/videokonferentsiya-1603298200.html

Песков подтвердил согласование видеоконференции Путина, Меркель и Макрона

Песков подтвердил согласование видеоконференции Путина, Меркель и Макрона

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс, сообщил... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:16

2021-03-29T14:16

2021-03-29T18:19

россия

эммануэль макрон

донбасс

владимир зеленский

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

франция

германия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции в понедельник не состоялась. Дальнейших деталей он не сообщил.На уточняющий вопрос, почему в видеоконференции не предполагается участия президента Украины Владимира Зеленского, представитель Кремля сообщил, что речи о мероприятии в формате "нормандской четверки" не идет. "Там много и иных вопросов есть для обсуждения", — отметил он."Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема", — уточнил он.Песков добавил, что точной даты времени проведения видеоконференции пока нет. Ранее в пресс-центре штаба Операции объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу Генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция).В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210327/vosstanovlenie-1603134381.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

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донбасс

франция

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, донбасс, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, германия, в мире