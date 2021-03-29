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Песков назвал главное научное изыскание за последний год
Песков назвал главное научное изыскание за последний год
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что появление вакцин от коронавируса можно назвать главным научным изысканием за последний год. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:26
2021-03-29T13:26
2021-03-29T13:26
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вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что появление вакцин от коронавируса можно назвать главным научным изысканием за последний год."Наверное, вакцины, конечно", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
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