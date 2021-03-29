https://ria.ru/20210329/vaktsiny-1603287502.html

Песков назвал главное научное изыскание за последний год

Песков назвал главное научное изыскание за последний год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что появление вакцин от коронавируса можно назвать главным научным изысканием за последний год. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:26

2021-03-29T13:26

2021-03-29T13:26

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что появление вакцин от коронавируса можно назвать главным научным изысканием за последний год."Наверное, вакцины, конечно", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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