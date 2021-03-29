https://ria.ru/20210329/vaktsinatsiya-1603306479.html

В ЕК уточнили, кому будут выдавать сертификаты о прививке от COVID-19

В ЕК уточнили, кому будут выдавать сертификаты о прививке от COVID-19

Разрабатываемые в Евросоюзе коронавирусные сертификаты будут выдаваться привитым всеми используемыми в странах союза вакцинами, включая российскую и китайскую,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:02

2021-03-29T15:02

2021-03-29T15:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Разрабатываемые в Евросоюзе коронавирусные сертификаты будут выдаваться привитым всеми используемыми в странах союза вакцинами, включая российскую и китайскую, вне зависимости от их авторизации ЕМА, однако обязательное признание будет касаться только разрешенных вакцин, по остальным вакцинам государства-члены будут принимать решения самостоятельно, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии."В предложенном ЕК проекте говорится, что государство-член ЕС должно выдавать сертификат вне зависимости от того, о какой именно вакцине идет речь. Все должны иметь возможность получить такой сертификат вне зависимости, была ли данная вакцина одобрена европейским регулятором или только на национальном уровне. Но надо различать выдачу сертификата и признание государством конкретной вакцины", - сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о том, будут ли заносить в сертификаты такие вакцины, как еще не авторизованные регулятором российская "Спутник V" или китайская.Он подчеркнул, что при этом "в обязательном порядке государства должны признавать вакцины, одобренные ЕМА…, но у государств остается и возможность признавать другие вакцины, одобренные на национальном уровне, но обязательства такого нет".Европейская комиссия 17 марта представила законодательное предложение о внедрении на уровне ЕС коронавирусных электронных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса или об отрицательном ПЦР-тесте, или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. По замыслу ЕС, такие сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой, - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.На прошлой неделе Европарламент согласовал голосование по данному предложению по ускоренной процедуре, после чего будет запущен процесс переговоров между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС. Ожидается, что электронные сертификаты должны вступить в силу к лету.

https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html

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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире