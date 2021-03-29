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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210329/vaktsinatsiya-1603277378.html
В Подмосковье на вакцинацию ежедневно записываются до 20 тысяч человек
В Подмосковье на вакцинацию ежедневно записываются до 20 тысяч человек
Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на вакцинацию от коронавирусной инфекции каждый день записывается до 20 тысяч жителей региона. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:38
2021-03-29T12:38
новости подмосковья
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на вакцинацию от коронавирусной инфекции каждый день записывается до 20 тысяч жителей региона. "Ежедневно в регионе вакцинируются 14-15 тысяч жителей региона. Запись на вакцинацию достигает 20 тысяч, но ввиду тех или иных причин не все приходят на прививку", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также призвал глав муниципалитетов организовать работу по максимально подробному информированию граждан о пользе вакцинации и всех возникающих вопросов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев

В Подмосковье на вакцинацию ежедневно записываются до 20 тысяч человек

12:38 29.03.2021
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на вакцинацию от коронавирусной инфекции каждый день записывается до 20 тысяч жителей региона.
"Ежедневно в регионе вакцинируются 14-15 тысяч жителей региона. Запись на вакцинацию достигает 20 тысяч, но ввиду тех или иных причин не все приходят на прививку", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Он также призвал глав муниципалитетов организовать работу по максимально подробному информированию граждан о пользе вакцинации и всех возникающих вопросов.
"Важно помнить, что вакцинация остается сугубо добровольным делом", - добавил Воробьев.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 15:40Новости Подмосковья
Минздрав: Подмосковье получило 68 тысяч доз вакцины "Спутник V"
 
Новости ПодмосковьяВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей Воробьев
 
 
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