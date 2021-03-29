https://ria.ru/20210329/vaktsinatsiya-1603277378.html

В Подмосковье на вакцинацию ежедневно записываются до 20 тысяч человек

В Подмосковье на вакцинацию ежедневно записываются до 20 тысяч человек

Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на вакцинацию от коронавирусной инфекции каждый день записывается до 20 тысяч жителей региона. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:38

2021-03-29T12:38

2021-03-29T12:38

новости подмосковья

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на вакцинацию от коронавирусной инфекции каждый день записывается до 20 тысяч жителей региона. "Ежедневно в регионе вакцинируются 14-15 тысяч жителей региона. Запись на вакцинацию достигает 20 тысяч, но ввиду тех или иных причин не все приходят на прививку", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также призвал глав муниципалитетов организовать работу по максимально подробному информированию граждан о пользе вакцинации и всех возникающих вопросов.

https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600478265.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев