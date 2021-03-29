https://ria.ru/20210329/vaktsinatsiya-1603275932.html

Вучич рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Вучич рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич пообещал сделать прививку после миллиона получивших обе дозы вакцины от COVID-19 граждан, о чем сообщил в понедельник. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:30

2021-03-29T12:30

2021-03-29T12:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

александр вучич

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал сделать прививку после миллиона получивших обе дозы вакцины от COVID-19 граждан, о чем сообщил в понедельник.По данным правительственного портала Е-управа, через который в Сербии подают заявки на иммунизацию, в стране до утра понедельника сделано 2 325 000 прививок различными препаратами, обе дозы вакцины получили 920 000 человек. Президент семимиллионной страны ранее несколько раз анонсировал собственную вакцинацию, но сроки переносились."Думаю, отметку в миллион вакцинированных мы пройдем завтра или послезавтра. Я в понедельник или вторник приму вакцину в одном из малых населенных пунктов Сербии и призываю всех сделать прививку. У нас будет достаточно новых препаратов для вакцинации людей и устроим новое наступление на вирус, чтобы защитить население", - заявил Вучич журналистам на осмотре строительства автомагистрали в центральной части страны.Он добавил, что вакцинация граждан уже дает результаты, и выступил против отмены ограничительных мер до ее улучшения.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января, во второй половине февраля начала прибывать AstraZeneca. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, свыше 40% граждан хотят получить российскую вакцину.

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр вучич, сербия, в мире