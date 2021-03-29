Иранский посол намерен привиться российской вакциной от коронавируса
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik Iran рассказал, что намерен привиться от коронавируса российской вакциной.
"Некоторые мои друзья уже вакцинировались от коронавируса, и после нашего с вами интервью я сам еду в больницу для вакцинации российской вакциной от коронавируса. Мы идем прививаться в порядке очереди, которую определяет правительство Москвы", - сказал дипломат.
По его словам, несколько сотрудников посольства Ирана в РФ уже получили две дозы вакцины "Спутник V". "В тот момент я находился в Сочи. Мы попросили МИД РФ снова организовать нам возможность для прохождения вакцинации", - отметил он.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.