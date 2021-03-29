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Иранский посол намерен привиться российской вакциной от коронавируса
Иранский посол намерен привиться российской вакциной от коронавируса
Посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik Iran рассказал, что намерен привиться от коронавируса российской вакциной. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:07
2021-03-29T09:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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россия
казем джалали
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik Iran рассказал, что намерен привиться от коронавируса российской вакциной.По его словам, несколько сотрудников посольства Ирана в РФ уже получили две дозы вакцины "Спутник V". "В тот момент я находился в Сочи. Мы попросили МИД РФ снова организовать нам возможность для прохождения вакцинации", - отметил он.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, казем джалали, здоровье - общество, иран

Иранский посол намерен привиться российской вакциной от коронавируса

09:07 29.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik Iran рассказал, что намерен привиться от коронавируса российской вакциной.
"Некоторые мои друзья уже вакцинировались от коронавируса, и после нашего с вами интервью я сам еду в больницу для вакцинации российской вакциной от коронавируса. Мы идем прививаться в порядке очереди, которую определяет правительство Москвы", - сказал дипломат.
По его словам, несколько сотрудников посольства Ирана в РФ уже получили две дозы вакцины "Спутник V". "В тот момент я находился в Сочи. Мы попросили МИД РФ снова организовать нам возможность для прохождения вакцинации", - отметил он.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКазем ДжалалиЗдоровье - ОбществоИран
 
 
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