https://ria.ru/20210329/vaktsinatsiya-1603244056.html

Иранский посол намерен привиться российской вакциной от коронавируса

Иранский посол намерен привиться российской вакциной от коронавируса

Посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik Iran рассказал, что намерен привиться от коронавируса российской вакциной. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:07

2021-03-29T09:07

2021-03-29T09:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

казем джалали

здоровье - общество

иран

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью Sputnik Iran рассказал, что намерен привиться от коронавируса российской вакциной.По его словам, несколько сотрудников посольства Ирана в РФ уже получили две дозы вакцины "Спутник V". "В тот момент я находился в Сочи. Мы попросили МИД РФ снова организовать нам возможность для прохождения вакцинации", - отметил он.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

россия

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, казем джалали, здоровье - общество, иран