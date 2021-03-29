https://ria.ru/20210329/vaktsina-1603299880.html

Посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Боливии

Посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Боливии

Боливийские власти и народ прекрасно относятся к российской вакцине "Спутник V", сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:28

2021-03-29T14:28

2021-03-29T14:28

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вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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луис арсе

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ЛА-ПАС, 29 мар - РИА Новости. Боливийские власти и народ прекрасно относятся к российской вакцине "Спутник V", сообщил РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Михаил Леденев.В конце января президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины "Спутник V" и начале кампании по иммунизации от COVID-19. Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января."Отношение к вакцине прекрасное. Боливийская сторона активно ставит вопрос о нашей вакцине, очень хочет ее иметь, и у населения никаких негативных отзывов я не видел", - сказал посол."Они выдвигают идеи насчет того, чтобы сделать площадку для производства вакцины, но это пока никак не формализовано", - добавил он."Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, луис арсе, коронавирусы, the lancet, боливия, в мире