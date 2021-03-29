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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210329/vagony-1727046112.html
ТВЗ приступил к выполнению контракта на поставку вагонов ЮКЖД
ТВЗ приступил к выполнению контракта на поставку вагонов ЮКЖД
Тверской вагоностроительный завод приступил к выполнению контракта на поставку Южно-Кавказской железной дороге (дочерняя компания ОАО "РЖД") 27 пассажирских... РИА Новости, 06.04.2021
2021-03-29T15:48
2021-04-06T16:04
тверская область
игорь руденя
твз
тверской вагоностроительный завод
ржд
тверская область
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ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод приступил к выполнению контракта на поставку Южно-Кавказской железной дороге (дочерняя компания ОАО "РЖД") 27 пассажирских вагонов, которые, как ожидается будут использованы для организации международного сообщения между Арменией и Грузией, сообщает пресс–служба правительства Тверской области.Вагоны, выпускаемые на ТВЗ, являются современной серийной продукцией, в которой размещены сервисная зона с вендинговыми автоматами и кофе-машинами, туалетные комплексы с душем, пурифайерами для питьевой воды. Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратные диваны с подголовниками, верхние полки – почти незаметны. Все места оснащены розетками или разъемами USB. В двухместных купе будут установлены телевизоры.В рамках заключенных контрактов в мае-июне этого года на ЮКЖД поступят 21 купейный и 6 плацкартных вагонов. "ТВЗ сегодня является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона", – считает губернатор области Игорь Руденя.
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игорь руденя, твз, тверской вагоностроительный завод, ржд, тверская область

ТВЗ приступил к выполнению контракта на поставку вагонов ЮКЖД

15:48 29.03.2021 (обновлено: 16:04 06.04.2021)
 
© Фото : ОАО "ТВЗ"/Алексей ЕрмоловРуководителей ЮКЖД и заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Армена Симоняна во время визита на Тверской вагоностроительный завод
Руководителей ЮКЖД и заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Армена Симоняна во время визита на Тверской вагоностроительный завод - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : ОАО "ТВЗ"/Алексей Ермолов
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ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод приступил к выполнению контракта на поставку Южно-Кавказской железной дороге (дочерняя компания ОАО "РЖД") 27 пассажирских вагонов, которые, как ожидается будут использованы для организации международного сообщения между Арменией и Грузией, сообщает пресс–служба правительства Тверской области.
Вагоны, выпускаемые на ТВЗ, являются современной серийной продукцией, в которой размещены сервисная зона с вендинговыми автоматами и кофе-машинами, туалетные комплексы с душем, пурифайерами для питьевой воды. Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратные диваны с подголовниками, верхние полки – почти незаметны. Все места оснащены розетками или разъемами USB. В двухместных купе будут установлены телевизоры.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
В рамках заключенных контрактов в мае-июне этого года на ЮКЖД поступят 21 купейный и 6 плацкартных вагонов.
"ТВЗ сегодня является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона", – считает губернатор области Игорь Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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Тверская областьИгорь РуденяТВЗТверской вагоностроительный заводРЖДТверская область
 
 
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