https://ria.ru/20210329/vagony-1727046112.html

ТВЗ приступил к выполнению контракта на поставку вагонов ЮКЖД

ТВЗ приступил к выполнению контракта на поставку вагонов ЮКЖД

Тверской вагоностроительный завод приступил к выполнению контракта на поставку Южно-Кавказской железной дороге (дочерняя компания ОАО "РЖД") 27 пассажирских... РИА Новости, 06.04.2021

2021-03-29T15:48

2021-03-29T15:48

2021-04-06T16:04

тверская область

игорь руденя

твз

тверской вагоностроительный завод

ржд

тверская область

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ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод приступил к выполнению контракта на поставку Южно-Кавказской железной дороге (дочерняя компания ОАО "РЖД") 27 пассажирских вагонов, которые, как ожидается будут использованы для организации международного сообщения между Арменией и Грузией, сообщает пресс–служба правительства Тверской области.Вагоны, выпускаемые на ТВЗ, являются современной серийной продукцией, в которой размещены сервисная зона с вендинговыми автоматами и кофе-машинами, туалетные комплексы с душем, пурифайерами для питьевой воды. Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратные диваны с подголовниками, верхние полки – почти незаметны. Все места оснащены розетками или разъемами USB. В двухместных купе будут установлены телевизоры.В рамках заключенных контрактов в мае-июне этого года на ЮКЖД поступят 21 купейный и 6 плацкартных вагонов. "ТВЗ сегодня является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона", – считает губернатор области Игорь Руденя.

https://ria.ru/20210324/sotrudnichestvo-1602664624.html

тверская область

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игорь руденя, твз, тверской вагоностроительный завод, ржд, тверская область