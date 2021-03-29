ТВЗ приступил к выполнению контракта на поставку вагонов ЮКЖД
15:48 29.03.2021 (обновлено: 16:04 06.04.2021)
© Фото : ОАО "ТВЗ"/Алексей ЕрмоловРуководителей ЮКЖД и заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Армена Симоняна во время визита на Тверской вагоностроительный завод
© Фото : ОАО "ТВЗ"/Алексей Ермолов
ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод приступил к выполнению контракта на поставку Южно-Кавказской железной дороге (дочерняя компания ОАО "РЖД") 27 пассажирских вагонов, которые, как ожидается будут использованы для организации международного сообщения между Арменией и Грузией, сообщает пресс–служба правительства Тверской области.
Вагоны, выпускаемые на ТВЗ, являются современной серийной продукцией, в которой размещены сервисная зона с вендинговыми автоматами и кофе-машинами, туалетные комплексы с душем, пурифайерами для питьевой воды. Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратные диваны с подголовниками, верхние полки – почти незаметны. Все места оснащены розетками или разъемами USB. В двухместных купе будут установлены телевизоры.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
В рамках заключенных контрактов в мае-июне этого года на ЮКЖД поступят 21 купейный и 6 плацкартных вагонов.
"ТВЗ сегодня является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона", – считает губернатор области Игорь Руденя.