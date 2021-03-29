https://ria.ru/20210329/unizhenie-1603336934.html
The Spectator рассказал об "унижении Евросоюза" перед Китаем
The Spectator рассказал об "унижении Евросоюза" перед Китаем
Европейский союз не может "тягаться" с Китаем из-за ослабленной европейской экономики и политических скандалов, пишет профессор Джон Кейгер в статье для журнала РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:26
2021-03-29T17:26
2021-03-29T17:51
евросоюз
китай
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Европейский союз не может "тягаться" с Китаем из-за ослабленной европейской экономики и политических скандалов, пишет профессор Джон Кейгер в статье для журнала The Spectator."Китай ловит ЕС на блефе и подчеркивает его статус "военного червя". Мягкая сила — это, конечно, хорошо, но жесткая сила полезна, когда становится трудно. Когда слов много, а мышцы дряблые, рано или поздно придется унижаться", — отметил он. По мнению Крейгера, Европейский союз приходит в упадок из-за политических решений, которые принимают его лидеры.Политический эксперт подчеркнул, что, по его мнению, "слабое состояние" Евросоюза характеризуется не только политическими, но и экономическими неудачами, обусловленными прежде всего борьбой с пандемией. Ранее на этой неделе страны — члены ЕС, а также США, Канада и Великобритания ввели скоординированные санкции против Китая по обвинению в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Пекин объявил об ответных санкциях.
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
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евросоюз, китай, в мире
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Европейский союз
не может "тягаться" с Китаем
из-за ослабленной европейской экономики и политических скандалов, пишет профессор Джон Кейгер в статье для журнала The Spectator
.
"Китай ловит ЕС на блефе и подчеркивает его статус "военного червя". Мягкая сила — это, конечно, хорошо, но жесткая сила полезна, когда становится трудно. Когда слов много, а мышцы дряблые, рано или поздно придется унижаться", — отметил он.
По мнению Крейгера, Европейский союз приходит в упадок из-за политических решений, которые принимают его лидеры.
Политический эксперт подчеркнул, что, по его мнению, "слабое состояние" Евросоюза характеризуется не только политическими, но и экономическими неудачами, обусловленными прежде всего борьбой с пандемией.
Ранее на этой неделе страны — члены ЕС, а также США
, Канада
и Великобритания
ввели скоординированные санкции против Китая по обвинению в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Пекин объявил об ответных санкциях.