https://ria.ru/20210329/unizhenie-1603336934.html

The Spectator рассказал об "унижении Евросоюза" перед Китаем

The Spectator рассказал об "унижении Евросоюза" перед Китаем

Европейский союз не может "тягаться" с Китаем из-за ослабленной европейской экономики и политических скандалов, пишет профессор Джон Кейгер в статье для журнала РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:26

2021-03-29T17:26

2021-03-29T17:51

евросоюз

китай

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Европейский союз не может "тягаться" с Китаем из-за ослабленной европейской экономики и политических скандалов, пишет профессор Джон Кейгер в статье для журнала The Spectator."Китай ловит ЕС на блефе и подчеркивает его статус "военного червя". Мягкая сила — это, конечно, хорошо, но жесткая сила полезна, когда становится трудно. Когда слов много, а мышцы дряблые, рано или поздно придется унижаться", — отметил он. По мнению Крейгера, Европейский союз приходит в упадок из-за политических решений, которые принимают его лидеры.Политический эксперт подчеркнул, что, по его мнению, "слабое состояние" Евросоюза характеризуется не только политическими, но и экономическими неудачами, обусловленными прежде всего борьбой с пандемией. Ранее на этой неделе страны — члены ЕС, а также США, Канада и Великобритания ввели скоординированные санкции против Китая по обвинению в преследовании "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Пекин объявил об ответных санкциях.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210327/brendy-1603127555.html

китай

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евросоюз, китай, в мире