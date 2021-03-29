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На Украине призвали закрыть филиал Россотрудничества в Киеве
На Украине призвали закрыть филиал Россотрудничества в Киеве
Глава украинского минкульта Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия "Россотрудничества", где поэт Тарас Шевченко назван... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:22
2021-03-29T16:23
александр ткаченко (протоиерей)
тарас шевченко
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава украинского минкульта Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия "Россотрудничества", где поэт Тарас Шевченко назван российско-украинским, и надеется, что вопрос деятельности филиала госагентства на территории Украины в ближайшее время рассмотрят в СНБО.Министр высказал мнение в своем Telegram-канале, что филиал "Россотрудничества" и его российский центр науки и культуры "под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру".Ткаченко напомнил, что 9 марта на Facebook-странице "Россотрудничества" появился анонс мероприятия под названием "Международный творческий конкурс современных поэтов "День Шевченко".Это все, по словам Ткаченко, якобы дает повод думать, что упоминание о Шевченко в анонсе, как о российско-украинском поэте - "информационная провокация".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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александр ткаченко (протоиерей), тарас шевченко, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), верховная рада украины, украина, в мире

На Украине призвали закрыть филиал Россотрудничества в Киеве

16:22 29.03.2021 (обновлено: 16:23 29.03.2021)
 
© Фото : РоссотрудничествоЛоготип Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
Логотип Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Россотрудничество
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КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава украинского минкульта Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия "Россотрудничества", где поэт Тарас Шевченко назван российско-украинским, и надеется, что вопрос деятельности филиала госагентства на территории Украины в ближайшее время рассмотрят в СНБО.
Министр высказал мнение в своем Telegram-канале, что филиал "Россотрудничества" и его российский центр науки и культуры "под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру".
Ткаченко напомнил, что 9 марта на Facebook-странице "Россотрудничества" появился анонс мероприятия под названием "Международный творческий конкурс современных поэтов "День Шевченко".
"В анонсе нашего Тараса Шевченко называют "российско-украинским поэтом". По этому поводу вот что хочется сказать. Когда РФ не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит, что возраст нашей столицы - V-X столетие. Когда РФ стыдно признавать, что без Королева космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не русским. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща", - утверждает министр.
Это все, по словам Ткаченко, якобы дает повод думать, что упоминание о Шевченко в анонсе, как о российско-украинском поэте - "информационная провокация".
"Надеюсь, СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины в ближайшее время", - резюмировал Ткаченко.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Александр Ткаченко (протоиерей)Тарас ШевченкоФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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