https://ria.ru/20210329/ukraina-1603322188.html

На Украине призвали закрыть филиал Россотрудничества в Киеве

На Украине призвали закрыть филиал Россотрудничества в Киеве

Глава украинского минкульта Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия "Россотрудничества", где поэт Тарас Шевченко назван... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:22

2021-03-29T16:22

2021-03-29T16:23

александр ткаченко (протоиерей)

тарас шевченко

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

верховная рада украины

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КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Глава украинского минкульта Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия "Россотрудничества", где поэт Тарас Шевченко назван российско-украинским, и надеется, что вопрос деятельности филиала госагентства на территории Украины в ближайшее время рассмотрят в СНБО.Министр высказал мнение в своем Telegram-канале, что филиал "Россотрудничества" и его российский центр науки и культуры "под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру".Ткаченко напомнил, что 9 марта на Facebook-странице "Россотрудничества" появился анонс мероприятия под названием "Международный творческий конкурс современных поэтов "День Шевченко".Это все, по словам Ткаченко, якобы дает повод думать, что упоминание о Шевченко в анонсе, как о российско-украинском поэте - "информационная провокация".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210329/mozgi-1603279750.html

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александр ткаченко (протоиерей), тарас шевченко, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), верховная рада украины, украина, в мире