https://ria.ru/20210329/ugrozy-1603320858.html

СК проверяет информацию об угрозах семье ветерана МЧС в Москве

СК проверяет информацию об угрозах семье ветерана МЧС в Москве

Следователи организовали проверку после информации о том, что "профессиональные соседи" вынуждают семью ветерана МЧС приобрести долю в квартире по завышенной... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:17

2021-03-29T16:17

2021-03-29T16:17

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку после информации о том, что "профессиональные соседи" вынуждают семью ветерана МЧС приобрести долю в квартире по завышенной стоимости, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По ее словам, в сюжете федерального телеканала сообщалось о "профессиональных соседях", которые вынуждают семью ветерана МЧС приобрести долю в квартире по завышенной стоимости. Также в сюжете сообщается, что свои действия они сопровождают порчей имущества, угрозами и незаконным проникновением в жилище.Она добавила, что "следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в сюжете".

https://ria.ru/20210323/ugrozy-1602548174.html

россия

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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия