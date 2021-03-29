https://ria.ru/20210329/ugrozy-1603320858.html
СК проверяет информацию об угрозах семье ветерана МЧС в Москве
СК проверяет информацию об угрозах семье ветерана МЧС в Москве
Следователи организовали проверку после информации о том, что "профессиональные соседи" вынуждают семью ветерана МЧС приобрести долю в квартире по завышенной... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:17
2021-03-29T16:17
2021-03-29T16:17
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку после информации о том, что "профессиональные соседи" вынуждают семью ветерана МЧС приобрести долю в квартире по завышенной стоимости, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По ее словам, в сюжете федерального телеканала сообщалось о "профессиональных соседях", которые вынуждают семью ветерана МЧС приобрести долю в квартире по завышенной стоимости. Также в сюжете сообщается, что свои действия они сопровождают порчей имущества, угрозами и незаконным проникновением в жилище.Она добавила, что "следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в сюжете".
https://ria.ru/20210323/ugrozy-1602548174.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия