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Житель Бердска убил жену после профилактической беседы в полиции
Житель Бердска убил жену после профилактической беседы в полиции
Начальник главка МВД по Новосибирской области назначил служебную проверку в отношении полицейских, отпустивших после профилактической беседы местного жителя,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:56
2021-03-29T16:56
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Начальник главка МВД по Новосибирской области назначил служебную проверку в отношении полицейских, отпустивших после профилактической беседы местного жителя, который пришел домой и убил жену, сообщает ГУМВД."Начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции, выезжавших 29 марта на сообщение о семейном конфликте в городе Бердске Новосибирской области, и полноте принятых ими мер", - говорится в сообщении.В главке пояснили, что 39-летнего хозяина квартиры доставили в отдел полиции и после профилактической беседы отпустили. Спустя некоторое время он позвонил в полицию и сообщил, что убил жену. Прибыв повторно в квартиру по тому же адресу, сотрудники полиции действительно обнаружили тело 29-летней женщины. Кроме того, шестидесятилетнего отца подозреваемого с резаной раной лица доставили в больницу. Предполагаемый убийца, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан."В случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в главке МВД.Следователи СК в отношении жителя Бердска возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство", сообщает новосибирское следственное управление СК РФ. Решается вопрос об аресте подозреваемого. По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные ножевые ранения супруге в ходе выяснения отношений.
https://ria.ru/20210216/ubiystvo-1597723627.html
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новосибирская область, происшествия

Житель Бердска убил жену после профилактической беседы в полиции

16:56 29.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Начальник главка МВД по Новосибирской области назначил служебную проверку в отношении полицейских, отпустивших после профилактической беседы местного жителя, который пришел домой и убил жену, сообщает ГУМВД.
"Начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции, выезжавших 29 марта на сообщение о семейном конфликте в городе Бердске Новосибирской области, и полноте принятых ими мер", - говорится в сообщении.
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В главке пояснили, что 39-летнего хозяина квартиры доставили в отдел полиции и после профилактической беседы отпустили. Спустя некоторое время он позвонил в полицию и сообщил, что убил жену. Прибыв повторно в квартиру по тому же адресу, сотрудники полиции действительно обнаружили тело 29-летней женщины. Кроме того, шестидесятилетнего отца подозреваемого с резаной раной лица доставили в больницу. Предполагаемый убийца, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан.
"В случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в главке МВД.
Следователи СК в отношении жителя Бердска возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство", сообщает новосибирское следственное управление СК РФ. Решается вопрос об аресте подозреваемого. По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные ножевые ранения супруге в ходе выяснения отношений.
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