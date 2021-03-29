https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603330527.html

Житель Бердска убил жену после профилактической беседы в полиции

Житель Бердска убил жену после профилактической беседы в полиции

Начальник главка МВД по Новосибирской области назначил служебную проверку в отношении полицейских, отпустивших после профилактической беседы местного жителя,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:56

2021-03-29T16:56

2021-03-29T16:56

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Начальник главка МВД по Новосибирской области назначил служебную проверку в отношении полицейских, отпустивших после профилактической беседы местного жителя, который пришел домой и убил жену, сообщает ГУМВД."Начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции, выезжавших 29 марта на сообщение о семейном конфликте в городе Бердске Новосибирской области, и полноте принятых ими мер", - говорится в сообщении.В главке пояснили, что 39-летнего хозяина квартиры доставили в отдел полиции и после профилактической беседы отпустили. Спустя некоторое время он позвонил в полицию и сообщил, что убил жену. Прибыв повторно в квартиру по тому же адресу, сотрудники полиции действительно обнаружили тело 29-летней женщины. Кроме того, шестидесятилетнего отца подозреваемого с резаной раной лица доставили в больницу. Предполагаемый убийца, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан."В случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в главке МВД.Следователи СК в отношении жителя Бердска возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство", сообщает новосибирское следственное управление СК РФ. Решается вопрос об аресте подозреваемого. По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельные ножевые ранения супруге в ходе выяснения отношений.

https://ria.ru/20210216/ubiystvo-1597723627.html

https://ria.ru/20201125/ubiystvo-1586269098.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирская область, происшествия