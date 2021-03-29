https://ria.ru/20210329/transplantatsiya-1603281325.html
Жительница Татарстана благополучно родила после пересадки печени
Жительница Татарстана благополучно родила после пересадки печени
Жительница Татарстана, перенесшая трансплантацию печени, благополучно родила девочку и выписалась с ребенком из Республиканской клинической больницы, сообщили... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:57
2021-03-29T12:57
2021-03-29T14:07
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КАЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. Жительница Татарстана, перенесшая трансплантацию печени, благополучно родила девочку и выписалась с ребенком из Республиканской клинической больницы, сообщили РИА Новости в клинике.По словам собеседника агентства, трансплантация печени потребовалась жительнице одного из районов Татарстана в декабре 2019 года, поскольку свой орган у нее разрушился из-за аутоиммунного гепатита. После такой обширной операции женщинам не рекомендуется беременеть минимум год, чтобы не началось отторжение донорского органа. Однако уже в июле 2020-го женщина узнала, что ждет ребенка.В конце декабря будущей маме пришлось лечь в перинатальный центр РКБ для наблюдения и корректировки препаратов в случае необходимости. На сроке в 37 недель у нее родилась девочка весом три с половиной килограмма.Как отметили в РКБ, мама и малышка чувствуют себя замечательно.
https://ria.ru/20210317/rebenok-1601593766.html
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