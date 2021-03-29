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В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта
В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:50
2021-03-29T18:44
мвд белоруссии
кгб белоруссии
александр лукашенко
минская область
минск
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой, заявил в понедельник генпрокурор республики Андрей Швед.Как указал Швед, из материалов проверки также следует, что фигуранты дела планировали обвинить власти в том, что они подвергают опасности жизни людей.КГБ Белоруссии также поручили собрать документы, чтобы потребовать у Польши и Литвы выдачи Тихановской и других подозреваемых, их объявят в международный розыск.В МВД также сообщили, что сотрудникам удалось задержать бывшего военного-контрактника, который передавал данные силовиков оппозиции.На прошлой неделе в министерстве сообщили о задержании 35-летнего мужчины, который готовил теракт в воинской части в Печах (Минская область), еще одного задержали в Минске. Полиции удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По данным МВД, задержанный поддерживал связь с BYPOL, которая и указала ему совершить взрыв.На президентских выборах в Белоруссии в августе прошлого года в шестой раз победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов, но после объявления итогов в стране начались массовые протесты оппозиции, которые сопровождались беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, требует новых выборов и пытается добиться расширения международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской Координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Сама кандидат в президенты после выборов уехала в Литву.
https://ria.ru/20210318/tikhanovskaya-1601797778.html
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мвд белоруссии, кгб белоруссии, александр лукашенко, минская область, минск, светлана тихановская, белоруссия, в мире

В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

16:50 29.03.2021 (обновлено: 18:44 29.03.2021)
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МИНСК, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL за подготовку теракта организованной группой, заявил в понедельник генпрокурор республики Андрей Швед.

"Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин (Вячеслав. — Прим. ред.) Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", — приводит слова Шведа Sputnik Беларусь.

Как указал Швед, из материалов проверки также следует, что фигуранты дела планировали обвинить власти в том, что они подвергают опасности жизни людей.
КГБ Белоруссии также поручили собрать документы, чтобы потребовать у Польши и Литвы выдачи Тихановской и других подозреваемых, их объявят в международный розыск.
Видеообращение Тихановской о запуске голосования за переговоры с Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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В МВД также сообщили, что сотрудникам удалось задержать бывшего военного-контрактника, который передавал данные силовиков оппозиции.
На прошлой неделе в министерстве сообщили о задержании 35-летнего мужчины, который готовил теракт в воинской части в Печах (Минская область), еще одного задержали в Минске. Полиции удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства. По данным МВД, задержанный поддерживал связь с BYPOL, которая и указала ему совершить взрыв.
На президентских выборах в Белоруссии в августе прошлого года в шестой раз победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов, но после объявления итогов в стране начались массовые протесты оппозиции, которые сопровождались беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, требует новых выборов и пытается добиться расширения международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской Координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Сама кандидат в президенты после выборов уехала в Литву.
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МВД БелоруссииКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинская областьМинскСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
 
 
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