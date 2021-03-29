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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210329/tatarstan-1603306792.html
В Татарстане проведут анализ социальной инфраструктуры муниципалитетов
В Татарстане проведут анализ социальной инфраструктуры муниципалитетов
Анализ муниципалитетов на наличие социальной инфраструктуры, в частности, в пригородных поселках, будет проведен в Татарстане, для чего создается институт... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:03
2021-03-29T15:03
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Анализ муниципалитетов на наличие социальной инфраструктуры, в частности, в пригородных поселках, будет проведен в Татарстане, для чего создается институт пространственного развития, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее обращения жителей пригородных поселков о необходимости строительства школ, улучшения дорожной инфраструктуры поступали из разных районов республики. В частности особо остро проблема стоит в казанских пригородных поселках Куюки, Салмачи, Вишневка и других."Президент Татарстана провел совещание, на котором заслушал информацию о ситуации в пригородных поселках по вопросу строительства школ… По итогам встреч с местными жителями президенту представили основной круг вопросов, которые ставят татарстанцы. Рустам Минниханов дал ряд поручений", - говорится в сообщении.В частности, Минниханов поручил дополнительно обеспечить организованную перевозку детей в школы в тех пригородах, где отсутствует соответствующая инфраструктура. При этом особо он подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности при перевозке детей.Второе поручение – провести анализ территорий на предмет необходимости строительства школ и по итогам приступить к оформлению технического задания на проектирование. При принятии решения Минниханов поручил исходить исключительно из реальной потребности людей (не по количеству построенных домов, а по количеству зарегистрированных на конкретной территории жителей)."На совещании было отмечено, что это прямая работа самих муниципалитетов, а также владельцев земель, на которых ведется застройка. И возникшие сегодня сложности – это следствие отсутствия ведения ими комплексного освоения территорий, то есть (строительство жилья) без учета объектов соцкультуры и сетей", - подчеркивается в сообщении.Анализ и расчеты социальной инфраструктуры будет проводить институт пространственного развития, который по поручению президента республики будет создан в ближайшие дни. Также институт проведет ревизию муниципалитетов, чтобы установить, где руководители принимали решения о строительстве жилых массивов без учета необходимой инфраструктуры, что впоследствии привело к трудностям для населения. Минниханов подчеркнул, что институт будет вести координацию и контроль комплексного развития территорий, чтобы и в будущем при строительстве жилых комплексов были учтены потребности людей в школах, транспортной и иной инфраструктуре.
https://ria.ru/20201222/tatarstan-1590385852.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане проведут анализ социальной инфраструктуры муниципалитетов

15:03 29.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Анализ муниципалитетов на наличие социальной инфраструктуры, в частности, в пригородных поселках, будет проведен в Татарстане, для чего создается институт пространственного развития, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее обращения жителей пригородных поселков о необходимости строительства школ, улучшения дорожной инфраструктуры поступали из разных районов республики. В частности особо остро проблема стоит в казанских пригородных поселках Куюки, Салмачи, Вишневка и других.
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"Президент Татарстана провел совещание, на котором заслушал информацию о ситуации в пригородных поселках по вопросу строительства школ… По итогам встреч с местными жителями президенту представили основной круг вопросов, которые ставят татарстанцы. Рустам Минниханов дал ряд поручений", - говорится в сообщении.
В частности, Минниханов поручил дополнительно обеспечить организованную перевозку детей в школы в тех пригородах, где отсутствует соответствующая инфраструктура. При этом особо он подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности при перевозке детей.
Второе поручение – провести анализ территорий на предмет необходимости строительства школ и по итогам приступить к оформлению технического задания на проектирование. При принятии решения Минниханов поручил исходить исключительно из реальной потребности людей (не по количеству построенных домов, а по количеству зарегистрированных на конкретной территории жителей).
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"На совещании было отмечено, что это прямая работа самих муниципалитетов, а также владельцев земель, на которых ведется застройка. И возникшие сегодня сложности – это следствие отсутствия ведения ими комплексного освоения территорий, то есть (строительство жилья) без учета объектов соцкультуры и сетей", - подчеркивается в сообщении.
Анализ и расчеты социальной инфраструктуры будет проводить институт пространственного развития, который по поручению президента республики будет создан в ближайшие дни. Также институт проведет ревизию муниципалитетов, чтобы установить, где руководители принимали решения о строительстве жилых массивов без учета необходимой инфраструктуры, что впоследствии привело к трудностям для населения. Минниханов подчеркнул, что институт будет вести координацию и контроль комплексного развития территорий, чтобы и в будущем при строительстве жилых комплексов были учтены потребности людей в школах, транспортной и иной инфраструктуре.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
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