https://ria.ru/20210329/tatarstan-1603306792.html

В Татарстане проведут анализ социальной инфраструктуры муниципалитетов

В Татарстане проведут анализ социальной инфраструктуры муниципалитетов

Анализ муниципалитетов на наличие социальной инфраструктуры, в частности, в пригородных поселках, будет проведен в Татарстане, для чего создается институт... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:03

2021-03-29T15:03

2021-03-29T15:03

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Анализ муниципалитетов на наличие социальной инфраструктуры, в частности, в пригородных поселках, будет проведен в Татарстане, для чего создается институт пространственного развития, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее обращения жителей пригородных поселков о необходимости строительства школ, улучшения дорожной инфраструктуры поступали из разных районов республики. В частности особо остро проблема стоит в казанских пригородных поселках Куюки, Салмачи, Вишневка и других."Президент Татарстана провел совещание, на котором заслушал информацию о ситуации в пригородных поселках по вопросу строительства школ… По итогам встреч с местными жителями президенту представили основной круг вопросов, которые ставят татарстанцы. Рустам Минниханов дал ряд поручений", - говорится в сообщении.В частности, Минниханов поручил дополнительно обеспечить организованную перевозку детей в школы в тех пригородах, где отсутствует соответствующая инфраструктура. При этом особо он подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности при перевозке детей.Второе поручение – провести анализ территорий на предмет необходимости строительства школ и по итогам приступить к оформлению технического задания на проектирование. При принятии решения Минниханов поручил исходить исключительно из реальной потребности людей (не по количеству построенных домов, а по количеству зарегистрированных на конкретной территории жителей)."На совещании было отмечено, что это прямая работа самих муниципалитетов, а также владельцев земель, на которых ведется застройка. И возникшие сегодня сложности – это следствие отсутствия ведения ими комплексного освоения территорий, то есть (строительство жилья) без учета объектов соцкультуры и сетей", - подчеркивается в сообщении.Анализ и расчеты социальной инфраструктуры будет проводить институт пространственного развития, который по поручению президента республики будет создан в ближайшие дни. Также институт проведет ревизию муниципалитетов, чтобы установить, где руководители принимали решения о строительстве жилых массивов без учета необходимой инфраструктуры, что впоследствии привело к трудностям для населения. Минниханов подчеркнул, что институт будет вести координацию и контроль комплексного развития территорий, чтобы и в будущем при строительстве жилых комплексов были учтены потребности людей в школах, транспортной и иной инфраструктуре.

https://ria.ru/20201222/tatarstan-1590385852.html

https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество