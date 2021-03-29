https://ria.ru/20210329/taksi-1603242785.html
"Известия": в России ожидают рост цен на такси на 5-10 процентов
"Известия": в России ожидают рост цен на такси на 5-10 процентов
Тарифы на поездки в такси могут увеличиться на пять-десять процентов из-за роста цен на топливо, пишут "Известия" со ссылкой на Общественный совет по развитию... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T08:54
2021-03-29T08:54
2021-03-29T10:46
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
нижний новгород
москва
орловская область
астрахань
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
приморский край
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тарифы на поездки в такси могут увеличиться на пять-десять процентов из-за роста цен на топливо, пишут "Известия" со ссылкой на Общественный совет по развитию такси.Так, в некоторых регионах уже отмечались случаи значительного завышения стоимости поездки. Например, в Приморском крае, где топливо подорожало на два-три рубля за литр, тогда как средняя цена по России выросла только на рубль-полтора.В Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси заявили, что пропан-бутан подорожал до 29 рублей, притом что в прошлом году стоил 16, а метан — до 19-20 рублей в зависимости от заправочной станции (в прошлом году его цена составляла от 14 до 16 рублей).Таксопарки обеспокоены подорожанием топлива, поэтому закладывают издержки в стоимость тарифов.С начала года ФАС получила около 60 жалоб на завышение цен на такси, причем многие случаи пришлись на период неблагоприятных погодных условий в регионах. Больше всего претензий поступило из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Нижнего Новгорода, Астрахани и Орловской области.
https://ria.ru/20210323/benzin-1602414860.html
нижний новгород
москва
орловская область
астрахань
московская область (подмосковье)
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), нижний новгород, москва, орловская область, астрахань, московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан), приморский край, общество