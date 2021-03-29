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Жители Таганрога устроили переправу через лужу на надувной лодке
Жители Таганрога устроили переправу через лужу на надувной лодке
Жители Таганрога Ростовской области устроили переправу на надувной лодке через местную лужу, сообщается в аккаунте другой "всесезонной лужи" города в Instagram. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:16
2021-03-29T10:16
ростовская область
чехов
таганрог
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар - РИА Новости. Жители Таганрога Ростовской области устроили переправу на надувной лодке через местную лужу, сообщается в аккаунте другой "всесезонной лужи" города в Instagram."Знаменитая лужа у Чехова, 341 на вечер получила переправу", - говорится в сообщении. Отмечается, что местный следопыт изучил рельеф дна лужи, которая "за несколько месяцев существования приобрела характерные черты реки".По данным в аккаунте, в 2020 году на улице появился выщербленный кусок асфальта. В августе рабочие залили яму бетоном, а заодно с ней и решетку канализации, и в первый же дождь "родилась Лужа".
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ростовская область, чехов, таганрог

Жители Таганрога устроили переправу через лужу на надувной лодке

10:16 29.03.2021
 
© Фото : @daily_luzha_taganrog/InstagramЖители города Таганрога перебираются через лужу на надувной лодке
Жители города Таганрога перебираются через лужу на надувной лодке - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : @daily_luzha_taganrog/Instagram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар - РИА Новости. Жители Таганрога Ростовской области устроили переправу на надувной лодке через местную лужу, сообщается в аккаунте другой "всесезонной лужи" города в Instagram.
"Знаменитая лужа у Чехова, 341 на вечер получила переправу", - говорится в сообщении. Отмечается, что местный следопыт изучил рельеф дна лужи, которая "за несколько месяцев существования приобрела характерные черты реки".
"Накачали лодку. Испытали. Дождь перестал идти еще утром, поэтому уровень снизился, но мель мы нашли только у низкого берега... Уровень низок для гребли, но во время ливня глубины хватит! Перекинули трос, перетянули несколько пешеходов", - сказано в посте.
По данным в аккаунте, в 2020 году на улице появился выщербленный кусок асфальта. В августе рабочие залили яму бетоном, а заодно с ней и решетку канализации, и в первый же дождь "родилась Лужа".
 
Ростовская областьЧеховТаганрог
 
 
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