https://ria.ru/20210329/taganrog-1603252174.html

Жители Таганрога устроили переправу через лужу на надувной лодке

Жители Таганрога устроили переправу через лужу на надувной лодке

Жители Таганрога Ростовской области устроили переправу на надувной лодке через местную лужу, сообщается в аккаунте другой "всесезонной лужи" города в Instagram. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:16

2021-03-29T10:16

2021-03-29T10:16

ростовская область

чехов

таганрог

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар - РИА Новости. Жители Таганрога Ростовской области устроили переправу на надувной лодке через местную лужу, сообщается в аккаунте другой "всесезонной лужи" города в Instagram."Знаменитая лужа у Чехова, 341 на вечер получила переправу", - говорится в сообщении. Отмечается, что местный следопыт изучил рельеф дна лужи, которая "за несколько месяцев существования приобрела характерные черты реки".По данным в аккаунте, в 2020 году на улице появился выщербленный кусок асфальта. В августе рабочие залили яму бетоном, а заодно с ней и решетку канализации, и в первый же дождь "родилась Лужа".

ростовская область

чехов

таганрог

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, чехов, таганрог