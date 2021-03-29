Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/suets-1603363741.html
По Суэцкому каналу возобновили навигацию
По Суэцкому каналу возобновили навигацию
В Суэцком канале, ранее заблокированном контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация. Об этом РИА Новости сообщил советник президента Египта по развитию... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:16
2021-03-29T20:16
инцидент с судном ever given в суэцком канале
азия
япония
египет
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603357964_0:119:1153:768_1920x0_80_0_0_e452d822d3e7cee69ceb19115c1d3b58.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Суэцком канале, ранее заблокированном контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация. Об этом РИА Новости сообщил советник президента Египта по развитию морских портов адмирал Мохаб Мамиш.Ранее источник РИА Новости рассказал, что кризис с блокировкой фарватера удалось разрешить. Теперь Ever Given буксируют к Горьким озерам."Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов", — заявил Мамиш.Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавший из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала. Судно перекрыло движение по этому маршруту. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping заявила, что контейнеровоз удалось освободить.Причины инцидентаПо словам Мамиша, причиной инцидента стали ветра и плохие погодные условия, но ответственность за случившееся лежит на капитане судна."Наш канал безопасен", — подчеркнул он.Также адмирал отметил, что на его разгрузку от образовавшейся пробки может потребоваться до четырех дней.Помимо этого, Мамиш добавил, что египетские власти потребуют от владельца судна компенсацию.В свою очередь хозяин контейнеровоза, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех причастных к снятию судна с мели. В будущем фирма проведет осмотр корабля на предмет полученного ущерба.Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
https://ria.ru/20210329/sudno-1603339322.html
азия
япония
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
2021-03-29T20:16
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603357964_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_125363c14a53bde1618f32109c4379ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с судном ever given в суэцком канале, азия, япония, египет, в мире, экономика

По Суэцкому каналу возобновили навигацию

20:16 29.03.2021
 
© REUTERS / Suez Canal AuthorityКонтейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / Suez Canal Authority
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Суэцком канале, ранее заблокированном контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация. Об этом РИА Новости сообщил советник президента Египта по развитию морских портов адмирал Мохаб Мамиш.
Ранее источник РИА Новости рассказал, что кризис с блокировкой фарватера удалось разрешить. Теперь Ever Given буксируют к Горьким озерам.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 17:35
Эксперт рассказал, как развернут вновь застрявшее в Суэцком канале судно
"Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов", — заявил Мамиш.
Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавший из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала. Судно перекрыло движение по этому маршруту. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping заявила, что контейнеровоз удалось освободить.

Причины инцидента

По словам Мамиша, причиной инцидента стали ветра и плохие погодные условия, но ответственность за случившееся лежит на капитане судна.
"Наш канал безопасен", — подчеркнул он.
Также адмирал отметил, что на его разгрузку от образовавшейся пробки может потребоваться до четырех дней.
Помимо этого, Мамиш добавил, что египетские власти потребуют от владельца судна компенсацию.
В свою очередь хозяин контейнеровоза, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех причастных к снятию судна с мели. В будущем фирма проведет осмотр корабля на предмет полученного ущерба.
Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеАзияЯпонияЕгипетВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Ученые назвали самые опасные российские вулканы
05:07В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек
05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
Лента новостейМолния