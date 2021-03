По Суэцкому каналу возобновили навигацию

https://ria.ru/20210329/suets-1603363741.html

В Суэцком канале, ранее заблокированном контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация. Об этом РИА Новости сообщил советник президента Египта по развитию... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:16

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Суэцком канале, ранее заблокированном контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация. Об этом РИА Новости сообщил советник президента Египта по развитию морских портов адмирал Мохаб Мамиш.Ранее источник РИА Новости рассказал, что кризис с блокировкой фарватера удалось разрешить. Теперь Ever Given буксируют к Горьким озерам."Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов", — заявил Мамиш.Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, следовавший из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала. Судно перекрыло движение по этому маршруту. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping заявила, что контейнеровоз удалось освободить.Причины инцидентаПо словам Мамиша, причиной инцидента стали ветра и плохие погодные условия, но ответственность за случившееся лежит на капитане судна."Наш канал безопасен", — подчеркнул он.Также адмирал отметил, что на его разгрузку от образовавшейся пробки может потребоваться до четырех дней.Помимо этого, Мамиш добавил, что египетские власти потребуют от владельца судна компенсацию.В свою очередь хозяин контейнеровоза, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех причастных к снятию судна с мели. В будущем фирма проведет осмотр корабля на предмет полученного ущерба.Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки (в сутки — около 50 судов). По данным Bloomberg, блокировка канала стоила мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

https://ria.ru/20210329/sudno-1603339322.html

2021

Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился. 2021-03-29T20:16 true PT1M13S

