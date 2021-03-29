https://ria.ru/20210329/sudno-1603376039.html
Руководство Суэцкого канала назвало инцидент с Ever Given случайностью
Руководство Суэцкого канала назвало инцидент с Ever Given случайностью
Перекрытие Суэцкого канала из-за контейнеровоза Ever Given — случайность, заявил глава администрации Усама Рабиа. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-29T22:39
2021-03-29T22:39
2021-03-30T01:57
инцидент с судном ever given в суэцком канале
китай
роттердам
в мире
суэцкий канал
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ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. Перекрытие Суэцкого канала из-за контейнеровоза Ever Given — случайность, заявил глава администрации Усама Рабиа.Он пояснил, что инциденты вроде этого могли возникнуть по ряду причин, включая технические и человеческие.На вопрос журналистов о планах запретить проход суперконтейнеров подобных Ever Given Габиа отметил, что Суэцкий канал располагает высококвалифицированными пилотами, у него есть возможность пропускать суда такого типа.Глава администрации добавил, что незадолго до инцидента через канал прошло судно гораздо больших размеров, чем Ever Given, однако это не привело к каким-либо происшествиям.По словам Рабиа, "пробку" из суден планируется устранить за три-три с половиной дня, работа канала будет осуществляться в круглосуточном режиме.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из Китая в Нидерланды. Судно село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. В понедельник судно удалось снять с мели.
https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, китай, роттердам, в мире, суэцкий канал
ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости.
Перекрытие Суэцкого канала
из-за контейнеровоза Ever Given — случайность, заявил глава администрации Усама Рабиа.
"Тысячи кораблей проходят канал регулярно и таких происшествий не возникало. Нынешний инцидент — случайность", — отметил руководитель канала.
Он пояснил, что инциденты вроде этого могли возникнуть по ряду причин, включая технические и человеческие.
На вопрос журналистов о планах запретить проход суперконтейнеров подобных Ever Given Габиа отметил, что Суэцкий канал располагает высококвалифицированными пилотами, у него есть возможность пропускать суда такого типа.
Глава администрации добавил, что незадолго до инцидента через канал прошло судно гораздо больших размеров, чем Ever Given, однако это не привело к каким-либо происшествиям.
По словам Рабиа, "пробку" из суден планируется устранить за три-три с половиной дня, работа канала будет осуществляться в круглосуточном режиме.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из Китая
в Нидерланды. Судно село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. В понедельник судно удалось снять с мели.