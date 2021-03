Руководство Суэцкого канала назвало инцидент с Ever Given случайностью

https://ria.ru/20210329/sudno-1603376039.html

Перекрытие Суэцкого канала из-за контейнеровоза Ever Given — случайность, заявил глава администрации Усама Рабиа. РИА Новости, 30.03.2021

ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. Перекрытие Суэцкого канала из-за контейнеровоза Ever Given — случайность, заявил глава администрации Усама Рабиа.Он пояснил, что инциденты вроде этого могли возникнуть по ряду причин, включая технические и человеческие.На вопрос журналистов о планах запретить проход суперконтейнеров подобных Ever Given Габиа отметил, что Суэцкий канал располагает высококвалифицированными пилотами, у него есть возможность пропускать суда такого типа.Глава администрации добавил, что незадолго до инцидента через канал прошло судно гораздо больших размеров, чем Ever Given, однако это не привело к каким-либо происшествиям.По словам Рабиа, "пробку" из суден планируется устранить за три-три с половиной дня, работа канала будет осуществляться в круглосуточном режиме.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из Китая в Нидерланды. Судно село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. В понедельник судно удалось снять с мели.

