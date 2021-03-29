Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/sudno-1603376039.html
Руководство Суэцкого канала назвало инцидент с Ever Given случайностью
Руководство Суэцкого канала назвало инцидент с Ever Given случайностью
Перекрытие Суэцкого канала из-за контейнеровоза Ever Given — случайность, заявил глава администрации Усама Рабиа. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-29T22:39
2021-03-30T01:57
инцидент с судном ever given в суэцком канале
китай
роттердам
в мире
суэцкий канал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603011852_0:100:3266:1937_1920x0_80_0_0_b2191c20d654f76192137913978716e4.jpg
ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. Перекрытие Суэцкого канала из-за контейнеровоза Ever Given — случайность, заявил глава администрации Усама Рабиа.Он пояснил, что инциденты вроде этого могли возникнуть по ряду причин, включая технические и человеческие.На вопрос журналистов о планах запретить проход суперконтейнеров подобных Ever Given Габиа отметил, что Суэцкий канал располагает высококвалифицированными пилотами, у него есть возможность пропускать суда такого типа.Глава администрации добавил, что незадолго до инцидента через канал прошло судно гораздо больших размеров, чем Ever Given, однако это не привело к каким-либо происшествиям.По словам Рабиа, "пробку" из суден планируется устранить за три-три с половиной дня, работа канала будет осуществляться в круглосуточном режиме.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из Китая в Нидерланды. Судно село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. В понедельник судно удалось снять с мели.
https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html
https://ria.ru/20210329/ever-given-1603257489.html
китай
роттердам
суэцкий канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603011852_537:0:3266:2047_1920x0_80_0_0_35b73a10dde62a3e455fb2d162140d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с судном ever given в суэцком канале, китай, роттердам, в мире, суэцкий канал

Руководство Суэцкого канала назвало инцидент с Ever Given случайностью

22:39 29.03.2021 (обновлено: 01:57 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого каналаКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала
Читать ria.ru в
ИСМАИЛИЯ (Египет), 29 мар — РИА Новости. Перекрытие Суэцкого канала из-за контейнеровоза Ever Given — случайность, заявил глава администрации Усама Рабиа.

"Тысячи кораблей проходят канал регулярно и таких происшествий не возникало. Нынешний инцидент — случайность", — отметил руководитель канала.

Он пояснил, что инциденты вроде этого могли возникнуть по ряду причин, включая технические и человеческие.
На вопрос журналистов о планах запретить проход суперконтейнеров подобных Ever Given Габиа отметил, что Суэцкий канал располагает высококвалифицированными пилотами, у него есть возможность пропускать суда такого типа.
Глава администрации добавил, что незадолго до инцидента через канал прошло судно гораздо больших размеров, чем Ever Given, однако это не привело к каким-либо происшествиям.
Грузовик фирмы Evergreen на автомагистрали в Китае. Кадр с камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 13:39
Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу
По словам Рабиа, "пробку" из суден планируется устранить за три-три с половиной дня, работа канала будет осуществляться в круглосуточном режиме.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из Китая в Нидерланды. Судно село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. В понедельник судно удалось снять с мели.
Буксиры возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 10:47
Момент снятия судна Ever Given с мели попал на видео
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеКитайРоттердамВ миреСуэцкий канал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Ученые назвали самые опасные российские вулканы
05:07В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек
05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
Лента новостейМолния