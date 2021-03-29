https://ria.ru/20210329/sudno-1603339322.html
Эксперт рассказал, как развернут вновь застрявшее в Суэцком канале судно
Эксперт рассказал, как развернут вновь застрявшее в Суэцком канале судно
Есть несколько вариантов разрешения новой проблемы с контейнеровозом Ever Given, вновь перегородившим Суэцкий канал, самый сложный из них предполагает разгрузку РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:35
2021-03-29T17:35
2021-03-29T17:35
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Есть несколько вариантов разрешения новой проблемы с контейнеровозом Ever Given, вновь перегородившим Суэцкий канал, самый сложный из них предполагает разгрузку корабля, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал, но ситуация уже не такая сложная.При втором варианте со стороны канала подойдут земснаряды и начнут высасывать песок и грунт из-под корабля и выливать на берег. При третьем - на берегу расположат лебедки, которые развернут корабль в нужную сторону, но здесь, уточнил эксперт, нужно будет консультироваться с создателями корабля, чтобы не сломать Ever Given. Четвертый вариант - использование мощных буксиров, которые развернут корабль.Кроме того, есть эффект, который может помешать эвакуации корабля. "Когда судно садится на мель, то чем дольше оно находится на мели, тем более возникает эффект присасывания. Вопрос того, как его сдвинуть, оторвать - очень сложный. С этим эффектом борются с помощью размывания грунта - это уже работа водолазов", - заключил собеседник.Как ранее заявил РИА Новости источник в администрации Суэцкого канала, контейнеровоз отвели обратно в фарватер и начали его буксировку к Горьким озерам, добавив, что "кризис закончился".Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по снятию контейнеровоза с мели и разблокировке канала.
https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html
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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
2021-03-29T17:35
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Есть несколько вариантов разрешения новой проблемы с контейнеровозом Ever Given, вновь перегородившим Суэцкий канал
, самый сложный из них предполагает разгрузку корабля, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн
.
Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал, но ситуация уже не такая сложная.
"Есть несколько вариантов таких операций, причем они все параллельны и не исключают одна другую. Первая - с берега, сколько достанет экскаватор, ковырять грунт, углублять дно под носовой частью. Там торчит такая штука, называется носовой бульб - похожа на большую шишку на носу корабля. Вот он более всего мешает, он туда увяз, надо расчищать его экскаватором", - сказал Гофштейн.
При втором варианте со стороны канала подойдут земснаряды и начнут высасывать песок и грунт из-под корабля и выливать на берег. При третьем - на берегу расположат лебедки, которые развернут корабль в нужную сторону, но здесь, уточнил эксперт, нужно будет консультироваться с создателями корабля, чтобы не сломать Ever Given. Четвертый вариант - использование мощных буксиров, которые развернут корабль.
"Самый дикий вариант - подогнать плавающий кран и разгрузить корабль, там же очень большой груз. Задача здесь - облегчить, разгрузить корабль", - сказал Гофштейн. Он подчеркнул, что это самый тяжелый и долгий способ.
Кроме того, есть эффект, который может помешать эвакуации корабля. "Когда судно садится на мель, то чем дольше оно находится на мели, тем более возникает эффект присасывания. Вопрос того, как его сдвинуть, оторвать - очень сложный. С этим эффектом борются с помощью размывания грунта - это уже работа водолазов", - заключил собеседник.
Как ранее заявил РИА Новости источник в администрации Суэцкого канала, контейнеровоз отвели обратно в фарватер и начали его буксировку к Горьким озерам, добавив, что "кризис закончился".
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
заявил об успешном завершении операции по снятию контейнеровоза с мели и разблокировке канала.