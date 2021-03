https://ria.ru/20210329/sudno-1603339322.html

Эксперт рассказал, как развернут вновь застрявшее в Суэцком канале судно

Есть несколько вариантов разрешения новой проблемы с контейнеровозом Ever Given, вновь перегородившим Суэцкий канал, самый сложный из них предполагает разгрузку РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:35

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Есть несколько вариантов разрешения новой проблемы с контейнеровозом Ever Given, вновь перегородившим Суэцкий канал, самый сложный из них предполагает разгрузку корабля, заявил РИА Новости бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал, но ситуация уже не такая сложная.При втором варианте со стороны канала подойдут земснаряды и начнут высасывать песок и грунт из-под корабля и выливать на берег. При третьем - на берегу расположат лебедки, которые развернут корабль в нужную сторону, но здесь, уточнил эксперт, нужно будет консультироваться с создателями корабля, чтобы не сломать Ever Given. Четвертый вариант - использование мощных буксиров, которые развернут корабль.Кроме того, есть эффект, который может помешать эвакуации корабля. "Когда судно садится на мель, то чем дольше оно находится на мели, тем более возникает эффект присасывания. Вопрос того, как его сдвинуть, оторвать - очень сложный. С этим эффектом борются с помощью размывания грунта - это уже работа водолазов", - заключил собеседник.Как ранее заявил РИА Новости источник в администрации Суэцкого канала, контейнеровоз отвели обратно в фарватер и начали его буксировку к Горьким озерам, добавив, что "кризис закончился".Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном завершении операции по снятию контейнеровоза с мели и разблокировке канала.

