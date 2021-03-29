https://ria.ru/20210329/sud-1603254659.html

Житель ХМАО хочет отсудить пять миллионов рублей за подкинутые наркотики

Житель ХМАО хочет отсудить пять миллионов рублей за подкинутые наркотики

Житель Березовского района ХМАО, чье уголовное преследование по подозрению в хранении наркотиков прекратили из-за фальсификации доказательств, пытается взыскать РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:36

2021-03-29T10:36

2021-03-29T12:01

россия

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мар - РИА Новости. Житель Березовского района ХМАО, чье уголовное преследование по подозрению в хранении наркотиков прекратили из-за фальсификации доказательств, пытается взыскать через суд компенсацию вреда в размере 5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Денис Вознюк.Уголовное дело о незаконном хранении наркотиков было возбуждено в отношении 30-летнего жителя поселка Игрим (ХМАО) в 2018 году. Расследование прекратили по реабилитирующим основаниям еще до направления материалов в суд, пояснил юрист. Одновременно с этим следователи возбудили дело по статье о фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. Комментарием регионального УМВД по данному факту РИА Новости пока не располагает."Мой клиент общался с человеком, который выращивал марихуану, и на него ради показателей хотели повесить к хранению еще и сбыт наркотиков, якобы мой подзащитный приобретал их... Речь идет о подбросе наркотиков, уже формируется обвинение в отношении двух сотрудников полиции, там два эпизода. Мой подзащитный является потерпевшим по одному из них", - сказал Вознюк.По его словам, факт фальсификации молодому человеку удалось доказать через ряд экспертиз: на свертке с запрещенным веществом не было следов его ДНК и отпечатков пальцев, к тому же мужчина отсутствовал дома в те дни, когда наркотики могли оказаться в квартире."Важный момент. Как только сотрудники полиции нашли наркотики в присутствии понятых, они внезапно прекратили обыск. Это было смешно, прокуратура, следствие заинтересовались... Кроме того, экспертиза на полиграфе показала, что мой клиент никакого отношения к наркотикам не имеет", - подчеркнул Вознюк.Он отметил, что окружной суд ХМАО взыскал в пользу югорчанина 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, мотивировав решение тем, что мужчина не задерживался, мог вести привычный уклад жизни во время расследования, обвинение ему не предъявляли. Вознюк утверждает, что сложившаяся практика позволяет взыскивать как минимум 300 тысяч рублей."Мы подавали на 5 миллионов рублей, кассационная жалоба уже направлена. Думаю, и до Европейского суда по правам человека дойдем, опыт интересный, хочется посмотреть на эти процедуры", - добавил адвокат.

https://ria.ru/20200810/1575583413.html

https://ria.ru/20200611/1572800754.html

https://ria.ru/20201125/volgograd-1586248425.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия