Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/ssha-1603369663.html
Памфилова заявила о желании США "оттоптаться" на выборах в России
Памфилова заявила о желании США "оттоптаться" на выборах в России
Страны Запада попытаются вмешаться в думские выборы в России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T21:22
2021-03-29T23:12
россия
элла памфилова
цик рф
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Страны Запада попытаются вмешаться в думские выборы в России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире канала "Россия 24".По ее мнению, о том, что последуют попытки повлиять на ход кампании, говорит "вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь США, и Россией".Памфилова подчеркнула, что в ЦИК готовят членов избиркомов "к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости"."Главное наше оружие — это полная открытость, мы не боимся, мы в отличие от Штатов в том числе приглашаем международных наблюдателей. &lt;...&gt; Наше оружие — правда, открытость, прозрачность, прежде всего ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе", — добавила она.По прогнозу главы ЦИК, избирательная кампания в России начнется в конце июня. Она уточнила также, что высока вероятность проведения трехдневного голосования.Сегодня утром члены Центризбиркома переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет. Она занимает этот пост c 2016 года и вошла в новый состав на 2021-2026 годы по квоте президента.
https://ria.ru/20210224/partii-1598797282.html
https://ria.ru/20210329/vmeshatelstvo-1603369292.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_3b83e632dd0318c9a512f16b1ee141d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, цик рф, сша, в мире

Памфилова заявила о желании США "оттоптаться" на выборах в России

21:22 29.03.2021 (обновлено: 23:12 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Страны Запада попытаются вмешаться в думские выборы в России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире канала "Россия 24".

"Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединенных Штатах. Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее... Вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней. Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах".

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Элла Памфилова
председатель ЦИК
По ее мнению, о том, что последуют попытки повлиять на ход кампании, говорит "вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь США, и Россией".
Памфилова подчеркнула, что в ЦИК готовят членов избиркомов "к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости".
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 15:54
ЦИК подготовил интерактивный справочник российских партий
"Главное наше оружие — это полная открытость, мы не боимся, мы в отличие от Штатов в том числе приглашаем международных наблюдателей. <...> Наше оружие — правда, открытость, прозрачность, прежде всего ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе", — добавила она.
По прогнозу главы ЦИК, избирательная кампания в России начнется в конце июня. Она уточнила также, что высока вероятность проведения трехдневного голосования.
Сегодня утром члены Центризбиркома переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет. Она занимает этот пост c 2016 года и вошла в новый состав на 2021-2026 годы по квоте президента.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 21:16
Памфилова рассказала о готовности отражать провокации на выборах
 
РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13Ученые назвали самые опасные российские вулканы
05:07В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек
05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
Лента новостейМолния