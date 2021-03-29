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Памфилова заявила о желании США "оттоптаться" на выборах в России
Памфилова заявила о желании США "оттоптаться" на выборах в России
Страны Запада попытаются вмешаться в думские выборы в России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T21:22
2021-03-29T21:22
2021-03-29T23:12
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Страны Запада попытаются вмешаться в думские выборы в России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире канала "Россия 24".По ее мнению, о том, что последуют попытки повлиять на ход кампании, говорит "вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь США, и Россией".Памфилова подчеркнула, что в ЦИК готовят членов избиркомов "к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости"."Главное наше оружие — это полная открытость, мы не боимся, мы в отличие от Штатов в том числе приглашаем международных наблюдателей. <...> Наше оружие — правда, открытость, прозрачность, прежде всего ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе", — добавила она.По прогнозу главы ЦИК, избирательная кампания в России начнется в конце июня. Она уточнила также, что высока вероятность проведения трехдневного голосования.Сегодня утром члены Центризбиркома переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет. Она занимает этот пост c 2016 года и вошла в новый состав на 2021-2026 годы по квоте президента.
https://ria.ru/20210224/partii-1598797282.html
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россия, элла памфилова, цик рф, сша, в мире
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Страны Запада попытаются вмешаться в думские выборы в России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова
в эфире канала "Россия 24
".
"Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединенных Штатах. Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее... Вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней. Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах".
Элла Памфилова
председатель ЦИК
По ее мнению, о том, что последуют попытки повлиять на ход кампании, говорит "вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь США
, и Россией".
Памфилова подчеркнула, что в ЦИК готовят членов избиркомов "к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости".
"Главное наше оружие — это полная открытость, мы не боимся, мы в отличие от Штатов в том числе приглашаем международных наблюдателей. <...> Наше оружие — правда, открытость, прозрачность, прежде всего ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе", — добавила она.
По прогнозу главы ЦИК, избирательная кампания в России начнется в конце июня. Она уточнила также, что высока вероятность проведения трехдневного голосования.
Сегодня утром члены Центризбиркома переизбрали Эллу Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет. Она занимает этот пост c 2016 года и вошла в новый состав на 2021-2026 годы по квоте президента.