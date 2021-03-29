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В Берлине рассказали о ходе сертификации вакцины "Спутник V" в ЕМА
В Берлине рассказали о ходе сертификации вакцины "Спутник V" в ЕМА
Процесс сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" в европейском лекарственном регуляторе ЕМА продолжается, не все необходимые документы пока... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:01
2021-03-29T14:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Процесс сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" в европейском лекарственном регуляторе ЕМА продолжается, не все необходимые документы пока предоставлены, заявил на брифинге представитель Минздрава ФРГ, отвечая на вопрос о возможном допуске препарата в Германии."В принципе, процесс сертификации в европейском агентстве ЕМА продолжается, до сих пор не все данные, необходимые для сертификации, предоставлены, в этой связи мы должны дождаться следующих шагов ЕМА", - сказал представитель, добавив, что ему "неизвестно о планах" о допуске "Спутника V" до сертификации в ЕС.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается.В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству."Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, германия, в мире

В Берлине рассказали о ходе сертификации вакцины "Спутник V" в ЕМА

14:01 29.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Процесс сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" в европейском лекарственном регуляторе ЕМА продолжается, не все необходимые документы пока предоставлены, заявил на брифинге представитель Минздрава ФРГ, отвечая на вопрос о возможном допуске препарата в Германии.
"В принципе, процесс сертификации в европейском агентстве ЕМА продолжается, до сих пор не все данные, необходимые для сертификации, предоставлены, в этой связи мы должны дождаться следующих шагов ЕМА", - сказал представитель, добавив, что ему "неизвестно о планах" о допуске "Спутника V" до сертификации в ЕС.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается.
В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
"Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
 
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