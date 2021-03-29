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В Берлине рассказали о ходе сертификации вакцины "Спутник V" в ЕМА

В Берлине рассказали о ходе сертификации вакцины "Спутник V" в ЕМА

Процесс сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" в европейском лекарственном регуляторе ЕМА продолжается, не все необходимые документы пока... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:01

2021-03-29T14:01

2021-03-29T14:01

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

германия

в мире

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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Процесс сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" в европейском лекарственном регуляторе ЕМА продолжается, не все необходимые документы пока предоставлены, заявил на брифинге представитель Минздрава ФРГ, отвечая на вопрос о возможном допуске препарата в Германии."В принципе, процесс сертификации в европейском агентстве ЕМА продолжается, до сих пор не все данные, необходимые для сертификации, предоставлены, в этой связи мы должны дождаться следующих шагов ЕМА", - сказал представитель, добавив, что ему "неизвестно о планах" о допуске "Спутника V" до сертификации в ЕС.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия представила все документы для одобрения своей вакцины от коронавируса в ЕС, работа продолжается.В начале марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал о том, что EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины. Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству."Спутник V" зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, германия, в мире