SputnikPro впервые прошел для кенийских журналистов
© Фото : Kenya Broadcasting CorporationДиректор специальных проектов Sputnik Михаил Конрад во время лекцией о мультимедийной журналистике
© Фото : Kenya Broadcasting Corporation
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело модуль проекта SputnikPro для журналистов из Кении. Перед более чем 30 слушателями крупнейшей в стране телерадиовещательной корпорации Kenya Broadcasting Corporation (KBC) выступил Директор специальных проектов Sputnik Михаил Конрад с лекцией о мультимедийной журналистике. В ходе мероприятия участники обсудили ключевые аспекты дистрибуции аудио- и видеоконтента на различных платформах. Данный модуль стал девятым по счету среди африканских стран, среди которых - Замбия, Зимбабве, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар, Мали и Того.
"У нашей медиагруппы всегда много крутых мультимедийных проектов на разных языках, о которых можно интересно рассказать, и достижений, которыми мы гордимся. Приятно, когда внимание к ним проявляют в новых странах и регионах. Надеюсь, наше знакомство с коллегами из Африки только начинается" – дал комментарий по итогам мероприятия Михаил Конрад.
Руководитель диджитал-направления KBC Джаред Омбуи поблагодарил Sputnik за организацию тренинга. "Я надеюсь, что этот тренинг положит начало длительным отношениям между Sputnik и КВС", - отметил он.
"Это было захватывающе. Можно сказать, что презентация Михаила Конрада открыла мне глаза на мультимедийность", - прокомментировал корреспондент KBC Эрик Бьегон.
Kenya Broadcasting Corporation (KBC) - крупнейшая кенийская государственная телерадиовещательная компания. Основана в 1928 году. Вещает на английском, суахили и других местных языках. Объединяет 21 радиостанцию и 3 телеканала, включая KBC Channel 1.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.
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