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SputnikPro впервые прошел для кенийских журналистов
SputnikPro впервые прошел для кенийских журналистов
Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело модуль проекта SputnikPro для журналистов из Кении. Перед более чем 30 слушателями... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:28
2021-03-29T16:28
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новости агентства
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело модуль проекта SputnikPro для журналистов из Кении. Перед более чем 30 слушателями крупнейшей в стране телерадиовещательной корпорации Kenya Broadcasting Corporation (KBC) выступил Директор специальных проектов Sputnik Михаил Конрад с лекцией о мультимедийной журналистике. В ходе мероприятия участники обсудили ключевые аспекты дистрибуции аудио- и видеоконтента на различных платформах. Данный модуль стал девятым по счету среди африканских стран, среди которых - Замбия, Зимбабве, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар, Мали и Того.Руководитель диджитал-направления KBC Джаред Омбуи поблагодарил Sputnik за организацию тренинга. "Я надеюсь, что этот тренинг положит начало длительным отношениям между Sputnik и КВС", - отметил он. "Это было захватывающе. Можно сказать, что презентация Михаила Конрада открыла мне глаза на мультимедийность", - прокомментировал корреспондент KBC Эрик Бьегон.Kenya Broadcasting Corporation (KBC) - крупнейшая кенийская государственная телерадиовещательная компания. Основана в 1928 году. Вещает на английском, суахили и других местных языках. Объединяет 21 радиостанцию и 3 телеканала, включая KBC Channel 1.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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радио sputnik, миа "россия сегодня", sputnik, москва, кения, технологии, новости агентства

SputnikPro впервые прошел для кенийских журналистов

16:28 29.03.2021
 
© Фото : Kenya Broadcasting CorporationДиректор специальных проектов Sputnik Михаил Конрад во время лекцией о мультимедийной журналистике
Директор специальных проектов Sputnik Михаил Конрад во время лекцией о мультимедийной журналистике - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Kenya Broadcasting Corporation
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые провело модуль проекта SputnikPro для журналистов из Кении. Перед более чем 30 слушателями крупнейшей в стране телерадиовещательной корпорации Kenya Broadcasting Corporation (KBC) выступил Директор специальных проектов Sputnik Михаил Конрад с лекцией о мультимедийной журналистике. В ходе мероприятия участники обсудили ключевые аспекты дистрибуции аудио- и видеоконтента на различных платформах. Данный модуль стал девятым по счету среди африканских стран, среди которых - Замбия, Зимбабве, Демократическая Республика Конго, Кот д'Ивуар, Мали и Того.
"У нашей медиагруппы всегда много крутых мультимедийных проектов на разных языках, о которых можно интересно рассказать, и достижений, которыми мы гордимся. Приятно, когда внимание к ним проявляют в новых странах и регионах. Надеюсь, наше знакомство с коллегами из Африки только начинается" – дал комментарий по итогам мероприятия Михаил Конрад.
Руководитель диджитал-направления KBC Джаред Омбуи поблагодарил Sputnik за организацию тренинга. "Я надеюсь, что этот тренинг положит начало длительным отношениям между Sputnik и КВС", - отметил он.
"Это было захватывающе. Можно сказать, что презентация Михаила Конрада открыла мне глаза на мультимедийность", - прокомментировал корреспондент KBC Эрик Бьегон.
Kenya Broadcasting Corporation (KBC) - крупнейшая кенийская государственная телерадиовещательная компания. Основана в 1928 году. Вещает на английском, суахили и других местных языках. Объединяет 21 радиостанцию и 3 телеканала, включая KBC Channel 1.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 13:07
На SputnikPro расскажут, как запустить успешный YouTube-проект
 
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