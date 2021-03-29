https://ria.ru/20210329/sotrudnichestvo-1603322990.html

Взаимодействие России и Японии: от плана сотрудничества к результатам

Взаимодействие России и Японии: от плана сотрудничества к результатам

В наступившем году исполняется пять лет с момента, как бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом России Владимиром Путиным в мае 2016... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:42

2021-03-29T16:42

2021-03-29T16:42

россия

здоровье

япония

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ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. В наступившем году исполняется пять лет с момента, как бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом России Владимиром Путиным в мае 2016 года в Сочи представил специальный "план сотрудничества" двух стран, охватывающий восемь областей практического взаимодействия. Первым из его пунктов, получившим особую актуальность на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, стало сотрудничество в области медицины.Взаимодействие Японии и России в сфере здравоохранения осуществлялось и до этого, но, как правило, проекты реализовывались отдельными структурами в рамках собственных инициатив или же в рамках общей программы японского правительства по глобализации в различных сферах. Так, в 2015 году в Москве был открыт "Российско-японский научно-образовательный центр визуализации сердца", учрежденный организацией Medical Excellence Japan и компанией Toshiba Medical Systems Corporation (нынешнее название Canon Medical Systems) в сотрудничестве с Первым МГМУ имени Сеченова и Институтом клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова. Кроме этого, с 2015 года стартовал проект Japan-Russian G-MedEx Project, направленный на воспитание медицинских специалистов, которые будут способствовать экономическому и промышленному развитию России и Японии. С японской стороны в проекте задействован университет японского города Ниигата, с российской - девять вузов, в том числе, МГУ имени Ломоносова, Сеченовский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) и другие.В рамках упомянутого "плана сотрудничества" к настоящему времени сторонами были успешно реализованы такие проекты как организация тренингов в сфере эндоскопии для более чем 150 врачей из различных российских медицинских организаций, проведение семинаров с участием около 650 жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара по вопросам лечения и охраны здоровья пожилых. Кроме этого, японские специалисты провели 33 дистанционных консультации для российских врачей по случаям сложного диагностирования в сфере педиатрии.Но наиболее важным достижением сотрудничества двух стран в области медицины стало создание экспресс-теста на наличие коронавирусной инфекции, в основу которого лег проект разработки и внедрения портативной системы диагностики инфекционных заболеваний. С японской стороны в проекте участвуют Институт физико-химических исследований RIKEN и созданная им венчурная компания, а с российской - компания "Эйдос-Медицина", созданная Казанским федеральным университетом. Фундамент для реализации проекта был заложен в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года, когда представители этих трех организаций заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Позже, во время визита премьера Японии Синдзо Абэ в Россию весной 2017 года участники проекта достигли договоренности о проведении совместных исследований в области диагностики инфекционных заболевании. Еще до начала пандемии коронавируса стороны вели разработку и продвижение системы диагностики инфекционных заболеваний при помощи разработанной в Японии технологии SmartAmp. В ее основе - метод изотермической амплификации нуклеиновых кислот, который позволяет с высокой точностью выявлять в биологическом материале чужеродный агент, определять мутации этого агента и даже его чувствительность к лечению. Этот метод оказался эффективным и для выявления наличия коронавируса.Как отмечают в японо-российской компании "Эвотэк-Мирай Геномикс" (EMG), обладающей данной технологией, появление SmartAmp решило большинство проблем с предшествующими вариантами изотермальной ПЦР. Для прохождения тестирования с помощью этой экспресс-системы достаточно всего 30 минут, но, пожалуй, главным ее преимуществом является то, что адаптирована как для стационарных, так и для не имеющих аналогов мобильных мини-лабораторий. Портативная система диагностики умещается в двух чемоданах небольшого размера, что позволяет развернуть ее на промышленных предприятиях, крупных транспортных узлах, таких как аэропорты и вокзалы, а также в местах проведения крупных мероприятий.По информации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который совместно с Японским банком международного сотрудничества (JBIC) инвестировал в производство экспресс-систем более 500 миллионов рублей, в прошлом году поступили заказы более чем на 2 миллиона тестов EMG от 40 крупнейших российских компаний, а глобальный спрос на эти тесты превышает 20 миллионов единиц.Более того, именно эти экспресс-системы использовались для тестирования руководителей и членов зарубежных делегаций, посетивших Москву в прошлом году по случаю парада Победы. В сентябре 2020 года в Японии сменилось правительство, но взаимодействие двух стран в сфере медицины продолжается. Как заявил в одном из интервью чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, "борьба с новой коронавирусной инфекцией, особенно в текущих условиях ее распространения во всем мире, является актуальной задачей не только для Японии и России, но и для всего глобализованного мира". В июне 2019 года японская компания Marubeni в сотрудничестве с министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии и РЖД подписали меморандум о создании в Хабаровске российско-японского центра превентивной медицины и диагностики. По информации российской стороны, под проект выделен корпус Дорожной клинической больницы в Хабаровске, который будет увеличен практически вдвое и оснащен современным диагностическим оборудованием. Предполагается, что после открытия центра пациенты смогут пройти в нем медицинский осмотр, диагностику по широкому спектру заболеваний и амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20210224/vada-1598742574.html

https://ria.ru/20201118/kodzuki-1585000833.html

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россия, здоровье, япония