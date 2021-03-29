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Итоговое сочинение по русскому языку перенесли на 15 апреля
Итоговое сочинение по русскому языку перенесли на 15 апреля
Итоговое сочинение по русскому языку перенесено с 5 апреля на 15 апреля, соответствующий совместный приказ Рособрнадзора и министерства просвещения опубликован... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T22:23
2021-03-29T23:06
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Итоговое сочинение по русскому языку перенесено с 5 апреля на 15 апреля, соответствующий совместный приказ Рособрнадзора и министерства просвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в этом году отменять итоговое сочинение по русскому языку в 11-х классах не планируется, оно пройдет 15 апреля, а два резервных дня будут перед и после майских праздников."Слова "5 апреля 2021 г." заменить словами "15 апреля 2021 г.", - говорится в документе.Уточняется, что резервными днями выбраны 5 и 19 мая.
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анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Итоговое сочинение по русскому языку перенесли на 15 апреля

22:23 29.03.2021 (обновлено: 23:06 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВыпускники одной из школ пишут итоговое сочинение
Выпускники одной из школ пишут итоговое сочинение - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Итоговое сочинение по русскому языку перенесено с 5 апреля на 15 апреля, соответствующий совместный приказ Рособрнадзора и министерства просвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в этом году отменять итоговое сочинение по русскому языку в 11-х классах не планируется, оно пройдет 15 апреля, а два резервных дня будут перед и после майских праздников.
"Слова "5 апреля 2021 г." заменить словами "15 апреля 2021 г.", - говорится в документе.
Уточняется, что резервными днями выбраны 5 и 19 мая.
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Анзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоОбщество
 
 
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