https://ria.ru/20210329/sochinenie-1603374518.html

Итоговое сочинение по русскому языку перенесли на 15 апреля

Итоговое сочинение по русскому языку перенесли на 15 апреля

Итоговое сочинение по русскому языку перенесено с 5 апреля на 15 апреля, соответствующий совместный приказ Рособрнадзора и министерства просвещения опубликован... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T22:23

2021-03-29T22:23

2021-03-29T23:06

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Итоговое сочинение по русскому языку перенесено с 5 апреля на 15 апреля, соответствующий совместный приказ Рособрнадзора и министерства просвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в этом году отменять итоговое сочинение по русскому языку в 11-х классах не планируется, оно пройдет 15 апреля, а два резервных дня будут перед и после майских праздников."Слова "5 апреля 2021 г." заменить словами "15 апреля 2021 г.", - говорится в документе.Уточняется, что резервными днями выбраны 5 и 19 мая.

https://sn.ria.ru/20210325/minprosvescheniya-1602765247.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество