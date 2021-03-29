https://ria.ru/20210329/smertnost-1603364015.html
На Тамбовщине в 2020 году смертность от ДТП упала до минимума за 25 лет
На Тамбовщине в 2020 году смертность от ДТП упала до минимума за 25 лет
Число погибших в автоавариях на дорогах Тамбовской области, зафиксированное в прошлом году, является минимальным за последние 25 лет наблюдения, сообщил РИА... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:07
2021-03-29T20:07
2021-03-29T20:07
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
общество
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ТАМБОВ, 29 мар — РИА Новости. Число погибших в автоавариях на дорогах Тамбовской области, зафиксированное в прошлом году, является минимальным за последние 25 лет наблюдения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Он отметил, что, благодаря участию в нацпроекте в 2020 году в Тамбовской области приведено в нормативное состояние почти 70 километров автомобильных дорог. Количество точек концентрации ДТП снизилось с 30 до 18 единиц. Тем не менее, в регионе зарегистрировано 1146 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1497 человек получили ранения. Погибли 132 человека, но это в 2,4 раза меньше, чем в 2002 году, когда было зафиксировано максимальное для региона количество жертв ДТП, и на 15% меньше, чем в 2019 году. По мнению губернатора, Тамбовская область успешно работает по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" по трем направлениям: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения". Ведется ремонт дорог общего пользования, обустройство объектов улично-дорожной сети городской агломерации. Особое внимание уделяется мерам, направленным на повышение безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20210309/doplaty-1600527189.html
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александр никитин, тамбовская область, общество
ТАМБОВ, 29 мар — РИА Новости
. Число погибших в автоавариях на дорогах Тамбовской области
, зафиксированное в прошлом году, является минимальным за последние 25 лет наблюдения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он отметил, что, благодаря участию в нацпроекте в 2020 году в Тамбовской области приведено в нормативное состояние почти 70 километров автомобильных дорог. Количество точек концентрации ДТП снизилось с 30 до 18 единиц. Тем не менее, в регионе зарегистрировано 1146 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1497 человек получили ранения. Погибли 132 человека, но это в 2,4 раза меньше, чем в 2002 году, когда было зафиксировано максимальное для региона количество жертв ДТП, и на 15% меньше, чем в 2019 году.
"Судя по последней статистике ДТП, тенденция к снижению основных показателей аварийности на дорогах Тамбовщины сохраняется. Это стало результатом взаимодействия с органами власти различного уровня, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Александра Никитина на оперативном совещании в понедельник.
По мнению губернатора, Тамбовская область успешно работает по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" по трем направлениям: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения". Ведется ремонт дорог общего пользования, обустройство объектов улично-дорожной сети городской агломерации. Особое внимание уделяется мерам, направленным на повышение безопасности дорожного движения.
"Планируя мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, мы, прежде всего, устраняем причины аварийности на участках концентрации ДТП. Нам удалось многое исправить и достичь желаемых результатов. Но предстоит еще большая работа как по преобразованиям на дорогах, так и в деле воспитания законопослушности у участников дорожного движения", - сказал Никитин.