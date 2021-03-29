https://ria.ru/20210329/smertnost-1603364015.html

На Тамбовщине в 2020 году смертность от ДТП упала до минимума за 25 лет

На Тамбовщине в 2020 году смертность от ДТП упала до минимума за 25 лет

Число погибших в автоавариях на дорогах Тамбовской области, зафиксированное в прошлом году, является минимальным за последние 25 лет наблюдения, сообщил РИА... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:07

2021-03-29T20:07

2021-03-29T20:07

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

общество

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ТАМБОВ, 29 мар — РИА Новости. Число погибших в автоавариях на дорогах Тамбовской области, зафиксированное в прошлом году, является минимальным за последние 25 лет наблюдения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Он отметил, что, благодаря участию в нацпроекте в 2020 году в Тамбовской области приведено в нормативное состояние почти 70 километров автомобильных дорог. Количество точек концентрации ДТП снизилось с 30 до 18 единиц. Тем не менее, в регионе зарегистрировано 1146 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1497 человек получили ранения. Погибли 132 человека, но это в 2,4 раза меньше, чем в 2002 году, когда было зафиксировано максимальное для региона количество жертв ДТП, и на 15% меньше, чем в 2019 году. По мнению губернатора, Тамбовская область успешно работает по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" по трем направлениям: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения". Ведется ремонт дорог общего пользования, обустройство объектов улично-дорожной сети городской агломерации. Особое внимание уделяется мерам, направленным на повышение безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20210309/doplaty-1600527189.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, тамбовская область, общество