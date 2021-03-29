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Президент Словакии одобрила кандидатуру главы Минфина на пост премьера
Президент Словакии одобрила кандидатуру главы Минфина на пост премьера
Глава минфина Эдуард Хегер сообщил, что президент Словакии Зузана Чапутова одобрила в понедельник его кандидатуру на пост премьера и ждет его во вторник со... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:40
2021-03-29T18:49
игорь матович
зузана чапутова
в мире
словакия
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ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Глава минфина Эдуард Хегер сообщил, что президент Словакии Зузана Чапутова одобрила в понедельник его кандидатуру на пост премьера и ждет его во вторник со списком министров в новом кабмине.В воскресенье вечером премьер и лидер ведущей партии правящей коалиции "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорь Матович заявил на пресс-конференции, что для прекращения правительственного кризиса готов пойти навстречу требованиям лидеров других коалиционных партий и уйти в отставку с поста руководителя кабмина, передав его Хегеру, а сам готов возглавить минфин.После этого лидеры других партий правящей коалиции заявили, что удовлетворены таким вариантом разрешения кризиса, согласны с кандидатурой Хегера в качестве нового премьера, а ушедшие в последние дни в отставку министры готовы вернуться на свои места.Ранее на минувшей неделе лидер партии "Свобода и солидарность" и глава минэкономики Рихард Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции резко проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.В связи с этим лидеры коалиционных партий "Свобода и солидарность" и "За людей" призвали премьера уйти в отставку. В свою очередь Чапутова заявила, что отставка премьера неизбежна, чтобы партнеры по коалиции могли заключить соглашение о реорганизации кабинета.
https://ria.ru/20210318/krym-1601744932.html
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игорь матович, зузана чапутова, в мире, словакия

Президент Словакии одобрила кандидатуру главы Минфина на пост премьера

18:40 29.03.2021 (обновлено: 18:49 29.03.2021)
 
© REUTERS / Kay Nietfeld/Pool/File PhotoЭдуард Хегер
Эдуард Хегер - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / Kay Nietfeld/Pool/File Photo
Читать ria.ru в
ПРАГА, 29 мар – РИА Новости. Глава минфина Эдуард Хегер сообщил, что президент Словакии Зузана Чапутова одобрила в понедельник его кандидатуру на пост премьера и ждет его во вторник со списком министров в новом кабмине.
В воскресенье вечером премьер и лидер ведущей партии правящей коалиции "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорь Матович заявил на пресс-конференции, что для прекращения правительственного кризиса готов пойти навстречу требованиям лидеров других коалиционных партий и уйти в отставку с поста руководителя кабмина, передав его Хегеру, а сам готов возглавить минфин.
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После этого лидеры других партий правящей коалиции заявили, что удовлетворены таким вариантом разрешения кризиса, согласны с кандидатурой Хегера в качестве нового премьера, а ушедшие в последние дни в отставку министры готовы вернуться на свои места.

"Президент республики согласилась с моей кандидатурой на пост премьера и ожидает меня завтра со списком членов нового кабинета", - сообщил Хегер на пресс-конференции.

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Ранее на минувшей неделе лидер партии "Свобода и солидарность" и глава минэкономики Рихард Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции резко проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.
В связи с этим лидеры коалиционных партий "Свобода и солидарность" и "За людей" призвали премьера уйти в отставку. В свою очередь Чапутова заявила, что отставка премьера неизбежна, чтобы партнеры по коалиции могли заключить соглашение о реорганизации кабинета.
 
Игорь МатовичЗузана ЧапутоваВ миреСловакия
 
 
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