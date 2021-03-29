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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210329/siriya-1603372913.html
В Сирии приостановят работу трех пунктов пропуска
В Сирии приостановят работу трех пунктов пропуска
Работа пунктов пропуска Серакаб, Мизнас в Идлибе, Абу-Зейдин в Алеппо будет приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий безопасности, сообщил... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T22:05
2021-03-29T22:05
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа пунктов пропуска Серакаб, Мизнас в Идлибе, Абу-Зейдин в Алеппо будет приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий безопасности, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.По его словам, террористические организации, активизировавшие деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода."В сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей", - добавил Карпов.
https://ria.ru/20210329/siriya-1603350578.html
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идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

В Сирии приостановят работу трех пунктов пропуска

22:05 29.03.2021
 
© Фото : SANAОперация сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа пунктов пропуска Серакаб, Мизнас в Идлибе, Абу-Зейдин в Алеппо будет приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий безопасности, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"Продолжает ухудшаться обстановка в районах, прилегающих к открытым при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон пунктам пропуска "Серакаб" и "Мизнас" в провинции Идлиб и "Абу-Зейдин" в провинции Алеппо", - сказал Карпов.

По его словам, террористические организации, активизировавшие деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода.
"В сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей", - добавил Карпов.
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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