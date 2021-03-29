https://ria.ru/20210329/siriya-1603372913.html

В Сирии приостановят работу трех пунктов пропуска

В Сирии приостановят работу трех пунктов пропуска

Работа пунктов пропуска Серакаб, Мизнас в Идлибе, Абу-Зейдин в Алеппо будет приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий безопасности, сообщил... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T22:05

2021-03-29T22:05

2021-03-29T22:05

война в сирии

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа пунктов пропуска Серакаб, Мизнас в Идлибе, Абу-Зейдин в Алеппо будет приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий безопасности, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.По его словам, террористические организации, активизировавшие деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода."В сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей", - добавил Карпов.

https://ria.ru/20210329/siriya-1603350578.html

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

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идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире