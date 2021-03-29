В Сирии приостановят работу трех пунктов пропуска
© Фото : SANAОперация сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов
© Фото : SANA
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа пунктов пропуска Серакаб, Мизнас в Идлибе, Абу-Зейдин в Алеппо будет приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий безопасности, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
"Продолжает ухудшаться обстановка в районах, прилегающих к открытым при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон пунктам пропуска "Серакаб" и "Мизнас" в провинции Идлиб и "Абу-Зейдин" в провинции Алеппо", - сказал Карпов.
По его словам, террористические организации, активизировавшие деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода.
"В сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей", - добавил Карпов.