Блинкен призвал открыть два КПП в Сирии для доставки гумпомощи
ООН, 29 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал СБ ООН увеличить открыть ранее закрытые два КПП на границе Сирии для доставки туда трансгранчиной гумпомощи, а также продлить работу еще одного погранперехода.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).
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По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляют российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств. Сейчас в рамках механизма доставки трансграничной гуманитарной помощи действует лишь КПП "Баб-эль-Хава" на границе Турции и Сирии. Срок его действия истекает 10 июля 2021 года.
"Недавно СБ ООН допустил закрытие двух пограничных переходов Баб-эль-Салям, который позволяет оказывать помощь примерно 4 миллионам сирийцев, и Аль-Ярубия, который предоставлял помощь еще 1,3 миллионам сирийцев", - сказал Блинкен.
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По его словам, основания для закрытия этих двух КПП не было. "И нет причин для того, чтобы КПП оставались закрытыми сегодня. Давайте откроем оба погранперехода, которые были закрыты, и продлим действие погранперехода, который остается открытым", - добавил госсекретарь США.