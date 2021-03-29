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Блинкен призвал открыть два КПП в Сирии для доставки гумпомощи
Блинкен призвал открыть два КПП в Сирии для доставки гумпомощи
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал СБ ООН увеличить открыть ранее закрытые два КПП на границе Сирии для доставки туда трансгранчиной гумпомощи, а также... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:11
2021-03-29T18:11
энтони блинкен
совет безопасности оон
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал СБ ООН увеличить открыть ранее закрытые два КПП на границе Сирии для доставки туда трансгранчиной гумпомощи, а также продлить работу еще одного погранперехода.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляют российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств. Сейчас в рамках механизма доставки трансграничной гуманитарной помощи действует лишь КПП "Баб-эль-Хава" на границе Турции и Сирии. Срок его действия истекает 10 июля 2021 года.По его словам, основания для закрытия этих двух КПП не было. "И нет причин для того, чтобы КПП оставались закрытыми сегодня. Давайте откроем оба погранперехода, которые были закрыты, и продлим действие погранперехода, который остается открытым", - добавил госсекретарь США.
https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html
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энтони блинкен, совет безопасности оон, москва, сирия, оон, сша, в мире

Блинкен призвал открыть два КПП в Сирии для доставки гумпомощи

18:11 29.03.2021
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
Читать ria.ru в
ООН, 29 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал СБ ООН увеличить открыть ранее закрытые два КПП на границе Сирии для доставки туда трансгранчиной гумпомощи, а также продлить работу еще одного погранперехода.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).
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"Недавно СБ ООН допустил закрытие двух пограничных переходов Баб-эль-Салям, который позволяет оказывать помощь примерно 4 миллионам сирийцев, и Аль-Ярубия, который предоставлял помощь еще 1,3 миллионам сирийцев", - сказал Блинкен.

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По его словам, основания для закрытия этих двух КПП не было. "И нет причин для того, чтобы КПП оставались закрытыми сегодня. Давайте откроем оба погранперехода, которые были закрыты, и продлим действие погранперехода, который остается открытым", - добавил госсекретарь США.
 
Энтони БлинкенСовет Безопасности ООНМоскваСирияООНСШАВ мире
 
 
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