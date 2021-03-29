https://ria.ru/20210329/shtraf-1603258177.html

Экс-министра здравоохранения Приангарья оштрафовали на 50 тысяч рублей

Экс-министра здравоохранения Приангарья оштрафовали на 50 тысяч рублей

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ, РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:51

2021-03-29T10:51

2021-03-29T10:51

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ, сообщает Управление ФАС по Иркутской области."Экс-министр здравоохранения Иркутской области привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ. За выявленное нарушение назначен штраф 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По материалам уголовного дела УФСБ и ГУ МВД РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и ряд других лиц обманным путем похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов. Установлено, что экс-министр, используя служебное положение, создала условия для заключения минздравом региона контракта на поставку защитных медицинских средств. При этом она осознавала, что поставка не будет соответствовать условиям государственного контракта. В начале декабря суд на два месяца поместил Ледяеву в СИЗО. Позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.

https://ria.ru/20200605/1572534173.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), иркутская область, происшествия