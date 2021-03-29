https://ria.ru/20210329/shtraf-1603258177.html
Экс-министра здравоохранения Приангарья оштрафовали на 50 тысяч рублей
Экс-министра здравоохранения Приангарья оштрафовали на 50 тысяч рублей
Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ, РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:51
2021-03-29T10:51
2021-03-29T10:51
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ, сообщает Управление ФАС по Иркутской области."Экс-министр здравоохранения Иркутской области привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ. За выявленное нарушение назначен штраф 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По материалам уголовного дела УФСБ и ГУ МВД РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и ряд других лиц обманным путем похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов. Установлено, что экс-министр, используя служебное положение, создала условия для заключения минздравом региона контракта на поставку защитных медицинских средств. При этом она осознавала, что поставка не будет соответствовать условиям государственного контракта. В начале декабря суд на два месяца поместил Ледяеву в СИЗО. Позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.
https://ria.ru/20200605/1572534173.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), иркутская область, происшествия
ИРКУТСК, 29 мар – РИА Новости.
Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ, сообщает Управление ФАС
по Иркутской области
.
"Экс-министр здравоохранения Иркутской области привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ. За выявленное нарушение назначен штраф 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По материалам уголовного дела УФСБ и ГУ МВД РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и ряд других лиц обманным путем похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов. Установлено, что экс-министр, используя служебное положение, создала условия для заключения минздравом региона контракта на поставку защитных медицинских средств. При этом она осознавала, что поставка не будет соответствовать условиям государственного контракта. В начале декабря суд на два месяца поместил Ледяеву в СИЗО. Позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.