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Под Саратовом школьница выжила, упав с третьего этажа строящегося здания
Под Саратовом школьница выжила, упав с третьего этажа строящегося здания
Школьница в городе Энгельсе Саратовской области во время прогулки по строящемуся зданию упала с третьего этажа и с травмами госпитализирована, по данному факту... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T22:14
2021-03-29T22:14
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 29 мар - РИА Новости. Школьница в городе Энгельсе Саратовской области во время прогулки по строящемуся зданию упала с третьего этажа и с травмами госпитализирована, по данному факту следователи начали проверку, сообщило областное управление СК РФ.Уточняется, что следователи СК проводят осмотр места происшествия."Следователи устанавливают балансодержателя строящегося здания, а также лиц, которые были обязаны обеспечить охрану возводимого объекта. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в ведомстве.Как сообщил заместитель главы администрации Энгельсского района Иван Дзюбан, 11-летняя школьница упала с третьего этажа недостроенного дома."Она осталась жива, но получила серьезные травмы, сейчас находится в больнице. Девочка ушла в магазин, а после пошла гулять с подругой на стройку, где и произошел несчастный случай. Школьница воспитывалась в неполной семье, на учете они не состояли... Сейчас девочка находится в состоянии, близком к средней степени тяжести. Ее здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время свяжемся с семьей и окажем всю возможную помощь", - написал Дзюбан в своем Telegram-канале.Также проверку проводит прокуратура Саратовской области, инцидент показал просчеты органов системы профилактики, сообщило надзорное ведомство региона.В ведомстве отметили, что девочка растет в благополучной семье, характеризуется положительно."В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц организации застройщика, не обеспечившей режим ограниченного доступа к месту проведения строительных работ", - добавили в прокуратуре.
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

Под Саратовом школьница выжила, упав с третьего этажа строящегося здания

22:14 29.03.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 мар - РИА Новости. Школьница в городе Энгельсе Саратовской области во время прогулки по строящемуся зданию упала с третьего этажа и с травмами госпитализирована, по данному факту следователи начали проверку, сообщило областное управление СК РФ.

"По предварительным данным, 29 марта 2021 года в вечернее время, дети гуляли на строительной площадке, расположенной по улице 148-й Черниговской дивизии в городе Энгельсе. Одна из девочек 11 лет оступилась и упала с высоты, предположительно, третьего этажа. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи в экстренном порядке госпитализировала ребенка в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи СК проводят осмотр места происшествия.
"Следователи устанавливают балансодержателя строящегося здания, а также лиц, которые были обязаны обеспечить охрану возводимого объекта. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
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Как сообщил заместитель главы администрации Энгельсского района Иван Дзюбан, 11-летняя школьница упала с третьего этажа недостроенного дома.
"Она осталась жива, но получила серьезные травмы, сейчас находится в больнице. Девочка ушла в магазин, а после пошла гулять с подругой на стройку, где и произошел несчастный случай. Школьница воспитывалась в неполной семье, на учете они не состояли... Сейчас девочка находится в состоянии, близком к средней степени тяжести. Ее здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время свяжемся с семьей и окажем всю возможную помощь", - написал Дзюбан в своем Telegram-канале.
Также проверку проводит прокуратура Саратовской области, инцидент показал просчеты органов системы профилактики, сообщило надзорное ведомство региона.

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко ведомством организована проверка по факту госпитализации несовершеннолетней… Предварительно установлено, что одним из условий происшествия явились просчеты должностных лиц органов системы профилактики Энгельского муниципального района при организации профилактической и разъяснительной работы среди несовершеннолетних и родителей о возможных негативных последствиях пребывания на заброшенных строительных объектах", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

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В ведомстве отметили, что девочка растет в благополучной семье, характеризуется положительно.
"В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц организации застройщика, не обеспечившей режим ограниченного доступа к месту проведения строительных работ", - добавили в прокуратуре.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
 
 
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