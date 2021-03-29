https://ria.ru/20210329/shkolnitsa-1603373618.html

Под Саратовом школьница выжила, упав с третьего этажа строящегося здания

Под Саратовом школьница выжила, упав с третьего этажа строящегося здания

Школьница в городе Энгельсе Саратовской области во время прогулки по строящемуся зданию упала с третьего этажа и с травмами госпитализирована, по данному факту... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T22:14

2021-03-29T22:14

2021-03-29T22:14

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 29 мар - РИА Новости. Школьница в городе Энгельсе Саратовской области во время прогулки по строящемуся зданию упала с третьего этажа и с травмами госпитализирована, по данному факту следователи начали проверку, сообщило областное управление СК РФ.Уточняется, что следователи СК проводят осмотр места происшествия."Следователи устанавливают балансодержателя строящегося здания, а также лиц, которые были обязаны обеспечить охрану возводимого объекта. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в ведомстве.Как сообщил заместитель главы администрации Энгельсского района Иван Дзюбан, 11-летняя школьница упала с третьего этажа недостроенного дома."Она осталась жива, но получила серьезные травмы, сейчас находится в больнице. Девочка ушла в магазин, а после пошла гулять с подругой на стройку, где и произошел несчастный случай. Школьница воспитывалась в неполной семье, на учете они не состояли... Сейчас девочка находится в состоянии, близком к средней степени тяжести. Ее здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время свяжемся с семьей и окажем всю возможную помощь", - написал Дзюбан в своем Telegram-канале.Также проверку проводит прокуратура Саратовской области, инцидент показал просчеты органов системы профилактики, сообщило надзорное ведомство региона.В ведомстве отметили, что девочка растет в благополучной семье, характеризуется положительно."В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц организации застройщика, не обеспечившей режим ограниченного доступа к месту проведения строительных работ", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20210319/malchik-1601929077.html

https://ria.ru/20210323/ufa-1602430473.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия