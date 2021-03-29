https://ria.ru/20210329/sekretar-1603282844.html
Памфилова внесла кандидатуру Натальи Будариной на пост секретаря ЦИК
Памфилова внесла кандидатуру Натальи Будариной на пост секретаря ЦИК
Глава ЦИК Элла Памфилова внесла на пост секретаря Центризбиркома кандидатуру Натальи Будариной. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:06
2021-03-29T13:06
2021-03-29T13:08
наталья бударина
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова внесла на пост секретаря Центризбиркома кандидатуру Натальи Будариной."Я бы хотела выдвинуть нашу коллегу, новую коллегу нашу, Наталью Алексеевну Бударину. Наталья Алексеевна Бударина - не случайный человек для ЦИК: молодая, энергичная, я хочу сказать - суперработоспособная и профессионал высочайшего класса. Она работала в своё время в ЦИК, работа в администрации президента именно по нашему направлению, с ней можно было созвониться и в 4 утра, и в 3 часа ночи, рано утром, поздно, когда горячая проблема была, когда надо было решить какую-то острую проблему, связанную с правовыми аспектами избирательного законодательства, такое ощущение, что все время в такой полной боевой готовности",- сказала Памфилова на заседании Центризбиркома, представляя ее кандидатуру.
https://ria.ru/20210329/kandidaty-1603280222.html
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наталья бударина, россия, элла памфилова, цик рф, политика
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Глава ЦИК Элла Памфилова
внесла на пост секретаря Центризбиркома кандидатуру Натальи Будариной
.
"Я бы хотела выдвинуть нашу коллегу, новую коллегу нашу, Наталью Алексеевну Бударину. Наталья Алексеевна Бударина - не случайный человек для ЦИК: молодая, энергичная, я хочу сказать - суперработоспособная и профессионал высочайшего класса. Она работала в своё время в ЦИК, работа в администрации президента именно по нашему направлению, с ней можно было созвониться и в 4 утра, и в 3 часа ночи, рано утром, поздно, когда горячая проблема была, когда надо было решить какую-то острую проблему, связанную с правовыми аспектами избирательного законодательства, такое ощущение, что все время в такой полной боевой готовности",- сказала Памфилова на заседании Центризбиркома, представляя ее кандидатуру.