https://ria.ru/20210329/sekretar-1603282844.html

Памфилова внесла кандидатуру Натальи Будариной на пост секретаря ЦИК

Памфилова внесла кандидатуру Натальи Будариной на пост секретаря ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова внесла на пост секретаря Центризбиркома кандидатуру Натальи Будариной. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:06

2021-03-29T13:06

2021-03-29T13:08

наталья бударина

россия

элла памфилова

цик рф

политика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова внесла на пост секретаря Центризбиркома кандидатуру Натальи Будариной."Я бы хотела выдвинуть нашу коллегу, новую коллегу нашу, Наталью Алексеевну Бударину. Наталья Алексеевна Бударина - не случайный человек для ЦИК: молодая, энергичная, я хочу сказать - суперработоспособная и профессионал высочайшего класса. Она работала в своё время в ЦИК, работа в администрации президента именно по нашему направлению, с ней можно было созвониться и в 4 утра, и в 3 часа ночи, рано утром, поздно, когда горячая проблема была, когда надо было решить какую-то острую проблему, связанную с правовыми аспектами избирательного законодательства, такое ощущение, что все время в такой полной боевой готовности",- сказала Памфилова на заседании Центризбиркома, представляя ее кандидатуру.

https://ria.ru/20210329/kandidaty-1603280222.html

россия

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наталья бударина, россия, элла памфилова, цик рф, политика