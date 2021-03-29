https://ria.ru/20210329/sberbank-1603254290.html

Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя

Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя

Некоторые клиенты Сбербанка утром могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами, сбой длился несколько минут, работа сервисов уже... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:34

2021-03-29T10:34

2021-03-29T10:34

россия

сбербанк россии

технологии

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Некоторые клиенты Сбербанка утром могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами, сбой длился несколько минут, работа сервисов уже восстановлена, сообщили журналистам в кредитной организации.Ранее в понедельник в колл-центре банка РИА Новости сообщили, что клиенты в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение. Часть клиентов сообщала также о том, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах.

https://ria.ru/20201218/kiberbezopasnost-1589849586.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, технологии, экономика