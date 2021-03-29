https://ria.ru/20210329/sberbank-1603254290.html
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Некоторые клиенты Сбербанка утром могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами, сбой длился несколько минут, работа сервисов уже... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:34
2021-03-29T10:34
2021-03-29T10:34
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сбербанк россии
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Некоторые клиенты Сбербанка утром могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами, сбой длился несколько минут, работа сервисов уже восстановлена, сообщили журналистам в кредитной организации.Ранее в понедельник в колл-центре банка РИА Новости сообщили, что клиенты в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение. Часть клиентов сообщала также о том, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах.
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