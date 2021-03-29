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Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Некоторые клиенты Сбербанка утром могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами, сбой длился несколько минут, работа сервисов уже... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:34
2021-03-29T10:34
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Некоторые клиенты Сбербанка утром могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами, сбой длился несколько минут, работа сервисов уже восстановлена, сообщили журналистам в кредитной организации.Ранее в понедельник в колл-центре банка РИА Новости сообщили, что клиенты в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение. Часть клиентов сообщала также о том, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах.
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россия, сбербанк россии, технологии, экономика

Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя

10:34 29.03.2021
 
© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Некоторые клиенты Сбербанка утром могли испытывать трудности при входе в приложение и оплате картами, сбой длился несколько минут, работа сервисов уже восстановлена, сообщили журналистам в кредитной организации.
Ранее в понедельник в колл-центре банка РИА Новости сообщили, что клиенты в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение. Часть клиентов сообщала также о том, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 10:41
Эксперт посоветовал заходить в онлайн-банк с отдельного устройства
"Сегодня утром некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение Сбербанка и оплате картами. Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили в банке.
 
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