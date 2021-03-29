https://ria.ru/20210329/sberbank-1603252311.html

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение, сообщили РИА Новости в кол-центре... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:16

2021-03-29T10:16

2021-03-29T12:51

россия

сбербанк россии

технологии

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Клиенты Сбербанка в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение, сообщили РИА Новости в кол-центре кредитной организации.В приложении при попытке входа также высветилось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Кроме того, некоторые клиенты сообщили РИА Новости, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 09:30 по московскому времени. Примерно 84% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 13% — на сбой всех сервисов, еще 2% не могут совершить перевод. К 09:48 мск уже было более трех тысяч сообщений о сбое.

https://ria.ru/20200813/1575720282.html

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2021

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россия, сбербанк россии, технологии