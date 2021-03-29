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В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение, сообщили РИА Новости в кол-центре... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:16
2021-03-29T10:16
2021-03-29T12:51
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сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Клиенты Сбербанка в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение, сообщили РИА Новости в кол-центре кредитной организации.В приложении при попытке входа также высветилось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Кроме того, некоторые клиенты сообщили РИА Новости, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 09:30 по московскому времени. Примерно 84% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 13% — на сбой всех сервисов, еще 2% не могут совершить перевод. К 09:48 мск уже было более трех тысяч сообщений о сбое.
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Клиенты Сбербанка
в понедельник утром по техническим причинам могут испытывать затруднения при входе в мобильное приложение, сообщили РИА Новости в кол-центре кредитной организации.
"В настоящий момент по техническим причинам, к сожалению, возможны затруднения при входе в Сбербанк онлайн. Рекомендую попробовать зайти позже", — сообщил оператор кол-центра.
В приложении при попытке входа также высветилось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Кроме того, некоторые клиенты сообщили РИА Новости, что столкнулись с проблемами при оплате картой в терминалах.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 09:30 по московскому времени. Примерно 84% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы со входом в систему, 13% — на сбой всех сервисов, еще 2% не могут совершить перевод. К 09:48 мск уже было более трех тысяч сообщений о сбое.