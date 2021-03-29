https://ria.ru/20210329/samolet-1603267660.html

В Новосибирске проверят инцидент с напугавшим рыбаков самолетом

В Новосибирске проверят инцидент с напугавшим рыбаков самолетом

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту попавшего на видео полета спортивного самолета, который напугал рыбаков на водохранилище, сообщила РИА... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:52

2021-03-29T11:52

2021-03-29T13:13

западно-сибирская транспортная прокуратура

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту попавшего на видео полета спортивного самолета, который напугал рыбаков на водохранилище, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Ранее в СМИ был опубликован видеоролик, на котором легкий спортивный самолет кружит над Новосибирским водохранилищем, пролетая при этом всего в нескольких метрах над головами сидящих рыбаков.Очевидец рассказал местному сайту ngs.ru, что инцидент произошел 27 марта в районе села Ленинское. Самолет якобы летал в двух метрах над головами рыбаков, чем серьезно напугал их.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западно-сибирская транспортная прокуратура, происшествия