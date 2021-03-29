https://ria.ru/20210329/samolet-1603267660.html
В Новосибирске проверят инцидент с напугавшим рыбаков самолетом
В Новосибирске проверят инцидент с напугавшим рыбаков самолетом
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту попавшего на видео полета спортивного самолета, который напугал рыбаков на водохранилище, сообщила РИА... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:52
2021-03-29T11:52
2021-03-29T13:13
западно-сибирская транспортная прокуратура
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту попавшего на видео полета спортивного самолета, который напугал рыбаков на водохранилище, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Ранее в СМИ был опубликован видеоролик, на котором легкий спортивный самолет кружит над Новосибирским водохранилищем, пролетая при этом всего в нескольких метрах над головами сидящих рыбаков.Очевидец рассказал местному сайту ngs.ru, что инцидент произошел 27 марта в районе села Ленинское. Самолет якобы летал в двух метрах над головами рыбаков, чем серьезно напугал их.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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западно-сибирская транспортная прокуратура, происшествия