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Депутат прокомментировала ситуацию с филиалом Россотрудничества в Киеве
Депутат прокомментировала ситуацию с филиалом Россотрудничества в Киеве
Обозначение Тараса Шевченко как "российско-украинского" поэта абсолютно справедливо, он был бы рад такой оценке, на современную Украину и ее идеологию посмотрел РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:43
2021-03-29T20:43
россия
тарас шевченко
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
госдума рф
елена панина
украина
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Обозначение Тараса Шевченко как "российско-украинского" поэта абсолютно справедливо, он был бы рад такой оценке, на современную Украину и ее идеологию посмотрел бы с глубочайшим отвращением, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Глава украинского минкульта Александр Ткаченко ранее негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где поэт Тарас Шевченко назван российско-украинским, и выразил надежду, что вопрос деятельности филиала госагентства на территории Украины в ближайшее время рассмотрят в СНБО.В беседе с РИА Новости депутат подчеркнула, что обозначение Шевченко как "российско-украинского" поэта абсолютно справедливо."Современный украинский официоз провозглашает Шевченко апологетом национализма и русофобии, откровенно домысливая за него нужные посылы, вкладывая в его уста идеологию ненависти. Однако реальный Шевченко мечтал о федерации славянских народов, а причиной исторических бедствий украинского народа считал религиозную и политическую экспансию Запада, притеснения со стороны "латинских магнатов", - подчеркнула она.Панина считает, что сам Шевченко "был бы рад" своей оценке как именно "российско-украинского" поэта, а на "современный киевский режим и его идеологию посмотрел бы с глубочайшим отвращением".
https://ria.ru/20210329/rossotrudnichestvo-1603330159.html
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россия, тарас шевченко, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), госдума рф, елена панина, украина, в мире

Депутат прокомментировала ситуацию с филиалом Россотрудничества в Киеве

20:43 29.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Обозначение Тараса Шевченко как "российско-украинского" поэта абсолютно справедливо, он был бы рад такой оценке, на современную Украину и ее идеологию посмотрел бы с глубочайшим отвращением, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Глава украинского минкульта Александр Ткаченко ранее негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где поэт Тарас Шевченко назван российско-украинским, и выразил надежду, что вопрос деятельности филиала госагентства на территории Украины в ближайшее время рассмотрят в СНБО.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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В беседе с РИА Новости депутат подчеркнула, что обозначение Шевченко как "российско-украинского" поэта абсолютно справедливо.

"Будучи горячим сторонником украинской самобытности, Шевченко творил в российском культурном пространстве. Значительная часть его произведений написана на русском языке, многие передовые деятели русской культуры были его друзьями. Принципиально, что почти сразу после его кончины скульптор Михаил Микешин изготовил его скульптурное изображение для памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде", - сказала Панина.

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"Современный украинский официоз провозглашает Шевченко апологетом национализма и русофобии, откровенно домысливая за него нужные посылы, вкладывая в его уста идеологию ненависти. Однако реальный Шевченко мечтал о федерации славянских народов, а причиной исторических бедствий украинского народа считал религиозную и политическую экспансию Запада, притеснения со стороны "латинских магнатов", - подчеркнула она.
Панина считает, что сам Шевченко "был бы рад" своей оценке как именно "российско-украинского" поэта, а на "современный киевский режим и его идеологию посмотрел бы с глубочайшим отвращением".
 
РоссияТарас ШевченкоФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Госдума РФЕлена ПанинаУкраинаВ мире
 
 
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