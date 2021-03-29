https://ria.ru/20210329/rossotrudnichestvo-1603367222.html

Депутат прокомментировала ситуацию с филиалом Россотрудничества в Киеве

Депутат прокомментировала ситуацию с филиалом Россотрудничества в Киеве

Обозначение Тараса Шевченко как "российско-украинского" поэта абсолютно справедливо, он был бы рад такой оценке, на современную Украину и ее идеологию посмотрел РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:43

2021-03-29T20:43

2021-03-29T20:43

россия

тарас шевченко

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

госдума рф

елена панина

украина

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Обозначение Тараса Шевченко как "российско-украинского" поэта абсолютно справедливо, он был бы рад такой оценке, на современную Украину и ее идеологию посмотрел бы с глубочайшим отвращением, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Глава украинского минкульта Александр Ткаченко ранее негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где поэт Тарас Шевченко назван российско-украинским, и выразил надежду, что вопрос деятельности филиала госагентства на территории Украины в ближайшее время рассмотрят в СНБО.В беседе с РИА Новости депутат подчеркнула, что обозначение Шевченко как "российско-украинского" поэта абсолютно справедливо."Современный украинский официоз провозглашает Шевченко апологетом национализма и русофобии, откровенно домысливая за него нужные посылы, вкладывая в его уста идеологию ненависти. Однако реальный Шевченко мечтал о федерации славянских народов, а причиной исторических бедствий украинского народа считал религиозную и политическую экспансию Запада, притеснения со стороны "латинских магнатов", - подчеркнула она.Панина считает, что сам Шевченко "был бы рад" своей оценке как именно "российско-украинского" поэта, а на "современный киевский режим и его идеологию посмотрел бы с глубочайшим отвращением".

https://ria.ru/20210329/rossotrudnichestvo-1603330159.html

https://ria.ru/20210328/krym-1603215798.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тарас шевченко, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), госдума рф, елена панина, украина, в мире