https://ria.ru/20210329/remont-1603243785.html

На западе Москвы завершили капитальный ремонт Сколковского путепровода

На западе Москвы завершили капитальный ремонт Сколковского путепровода

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Сколковского путепровода на западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:06

2021-03-29T09:06

2021-03-29T09:06

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Сколковского путепровода на западе Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что решение о ремонте было принято из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения. Это делало небезопасной дальнейшую эксплуатацию объекта."В рамках капремонта были заменены опорные части путепровода, вместо сборных железобетонных карнизных блоков установлены монолитные. На финальной стадии была проведена замена гидроизоляции и деформационных швов проезжей части, обустроено новое асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что во время проведения работ движение транспорта на путепроводе полностью не перекрывали - сохранялось по четыре полосы движения в каждом направлении.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что состояние всех мостовых сооружений в Москве строго контролируется."Специалисты регулярно проводят комплексные обследования объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют 35 мостовых сооружений", - отметил он.

https://realty.ria.ru/20210324/sobyanin-1602585358.html

https://realty.ria.ru/20210323/los-1602453162.html

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россия, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество