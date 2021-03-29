https://ria.ru/20210329/rekord-1603331253.html

Фанат попал в Книгу рекордов Гиннеса, посмотрев "Мстители: Финал" 191 раз

Фанат попал в Книгу рекордов Гиннеса, посмотрев "Мстители: Финал" 191 раз

Рамиро Аланис, персональный тренер и фанат киновселенной Marvel из Флориды (США), попал в книгу рекордов Гиннесса, посмотрев блокбастер "Мстители: Финал" (2019) РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:17

2021-03-29T18:17

2021-03-29T18:17

кино и сериалы

новости культуры

книга рекордов гиннесса

флорида

сша

культура

marvel comics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603333164_0:0:400:226_1920x0_80_0_0_da1642e97b5d3ff378631ee467f421c6.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рамиро Аланис, персональный тренер и фанат киновселенной Marvel из Флориды (США), попал в книгу рекордов Гиннесса, посмотрев блокбастер "Мстители: Финал" (2019) 191 раз, сообщила организация на официальном сайте. Киноман официально побил рекорд по количеству просмотров одного и того же фильма. Ранее он принадлежал блогеру NemRaps, который посмотрел фильм "Мстители: Война бесконечности" (2018) 103 раза. По информации книги рекордов Гиннесса, достичь такого результата Аланису было легко из-за нескончаемой страсти к кино. Однако частое посещение кинотеатров (в общей сложности американец потратил на просмотр блокбастера около 576 тысяч часов. — Прим. ред.) имело свои последствия — американец выпал из привычной жизни. Он добавил, что справился с этим испытанием благодаря "поддержке, которую получил от семьи, друзей, менеджеров и сотрудников кинотеатров". Помогли и фанаты, которые наблюдали за Рамиром в соцсетях и всячески мотивировали и подбадривали его. В результате старания тренера того стоили. После того, как Рамиро Аланис получил электронное письмо от команды книги рекордов Гиннесса, на его глаза навернулись слезы. Он был благодарен за то, что стал частью истории одной из своих любимых франшиз.

https://ria.ru/20210317/bts-1601609197.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, книга рекордов гиннесса, флорида, сша, marvel comics