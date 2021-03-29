https://ria.ru/20210329/rekord-1603331253.html
Фанат попал в Книгу рекордов Гиннеса, посмотрев "Мстители: Финал" 191 раз
Фанат попал в Книгу рекордов Гиннеса, посмотрев "Мстители: Финал" 191 раз
Рамиро Аланис, персональный тренер и фанат киновселенной Marvel из Флориды (США), попал в книгу рекордов Гиннесса, посмотрев блокбастер "Мстители: Финал" (2019) РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:17
2021-03-29T18:17
2021-03-29T18:17
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Рамиро Аланис, персональный тренер и фанат киновселенной Marvel из Флориды (США), попал в книгу рекордов Гиннесса, посмотрев блокбастер "Мстители: Финал" (2019) 191 раз, сообщила организация на официальном сайте. Киноман официально побил рекорд по количеству просмотров одного и того же фильма. Ранее он принадлежал блогеру NemRaps, который посмотрел фильм "Мстители: Война бесконечности" (2018) 103 раза. По информации книги рекордов Гиннесса, достичь такого результата Аланису было легко из-за нескончаемой страсти к кино. Однако частое посещение кинотеатров (в общей сложности американец потратил на просмотр блокбастера около 576 тысяч часов. — Прим. ред.) имело свои последствия — американец выпал из привычной жизни. Он добавил, что справился с этим испытанием благодаря "поддержке, которую получил от семьи, друзей, менеджеров и сотрудников кинотеатров". Помогли и фанаты, которые наблюдали за Рамиром в соцсетях и всячески мотивировали и подбадривали его. В результате старания тренера того стоили. После того, как Рамиро Аланис получил электронное письмо от команды книги рекордов Гиннесса, на его глаза навернулись слезы. Он был благодарен за то, что стал частью истории одной из своих любимых франшиз.
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кино и сериалы, новости культуры, книга рекордов гиннесса, флорида, сша, marvel comics
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Рамиро Аланис, персональный тренер и фанат киновселенной Marvel из Флориды (США), попал в книгу рекордов Гиннесса, посмотрев блокбастер "Мстители: Финал" (2019) 191 раз, сообщила
организация на официальном сайте.
Киноман официально побил рекорд по количеству просмотров одного и того же фильма. Ранее он принадлежал блогеру NemRaps, который посмотрел
фильм "Мстители: Война бесконечности" (2018) 103 раза.
По информации книги рекордов Гиннесса, достичь такого результата Аланису было легко из-за нескончаемой страсти к кино. Однако частое посещение кинотеатров (в общей сложности американец потратил на просмотр блокбастера около 576 тысяч часов. — Прим. ред.) имело свои последствия — американец выпал из привычной жизни.
"Самым сложным в этой попытке был отказ от социальной жизни и тренажерного зала — я потерял более семи килограммов мышечной массы, а также непросто было совмещать работу и просмотр фильма", — рассказал рекордсмен.
Он добавил, что справился с этим испытанием благодаря "поддержке, которую получил от семьи, друзей, менеджеров и сотрудников кинотеатров". Помогли и фанаты, которые наблюдали за Рамиром в соцсетях и всячески мотивировали и подбадривали его.
В результате старания тренера того стоили. После того, как Рамиро Аланис получил электронное письмо от команды книги рекордов Гиннесса, на его глаза навернулись слезы. Он был благодарен за то, что стал частью истории одной из своих любимых франшиз.