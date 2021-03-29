https://ria.ru/20210329/putin-1603296939.html
Путин оценил работу ЦИК за последние годы
Путин оценил работу ЦИК за последние годы
ЦИК РФ за последние годы задал высокие стандарты проведения выборов и референдумов в строгом соблюдении законодательства и внедрении лучших практик, заявил... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:12
2021-03-29T14:12
2021-03-29T14:31
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЦИК РФ за последние годы задал высокие стандарты проведения выборов и референдумов в строгом соблюдении законодательства и внедрении лучших практик, заявил президент РФ Владимир Путин."За прошедшие годы члены ЦИК России задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов, основанные на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых, цифровых технологий, открывающих широкие возможности для участия граждан в общественной и политической жизни страны, для развития институтов прямой демократии, повышения прозрачности и конкурентности выборных процедур, обеспечения интересов каждого избирателя", - говорится в телеграмме членам ЦИК России состава 2021–2026 годов, гостям первого организационного заседания нового состава ЦИК Российской Федерации.
https://ria.ru/20210329/pamfilova-1603274301.html
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