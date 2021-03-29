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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210329/produkty-1603275092.html
Посольство КНР назвало наиболее популярные российские продукты
Посольство КНР назвало наиболее популярные российские продукты
Шоколад и мед возглавили список российских продуктов, которые пользуются наибольшим спросом у китайских потребителей и имеют наиболее высокий потенциал для... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:26
2021-03-29T12:26
россия-китай: главное
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Шоколад и мед возглавили список российских продуктов, которые пользуются наибольшим спросом у китайских потребителей и имеют наиболее высокий потенциал для экспорта в Китай, свидетельствуют результаты опроса, который провело посольство КНР в РФ в январе-феврале текущего года.В исследовании приняли участие 1800 китайских граждан, проживающих в России и знающих и понимающих страну. Так, больше всего голосов было отдано за шоколад (75,6%), мёд (75,3%) и молоко (73,8%). В десятку самых любимых товаров также вошли йогурт, мороженое, соки, колбасные изделия, косметика, свежее мясо и изделия из янтаря светло-жёлтого цвета.Список российских продуктов, обладающих, по мнению участников опроса, наиболее высоким потенциалом для экспорта в Китай, возглавили шоколад (61,8%), мёд (60,9%) и колбасные изделия (57,9%). Респонденты также называли молоко, янтарные украшения, соки, косметику, водку, йогурт и мороженое.Как отмечается в исследовании, участники опроса в целом считают, что потенциал экспорта российских продуктов в Китай ещё неполностью раскрыт, однако возможности для этого имеются, что обещает большие перспективы."Рекомендуется, чтобы компетентные органы Китая и России продолжили содействовать взаимной открытости рынков, расширяли экспорт высококачественных российских пищевых сельскохозяйственных продуктов в Китай", - говорится в аннотации к опросу.Авторы исследования рекомендуют российским предприятиям наращивать научно-технический вклад в производство, повышать производительность, улучшать и адаптировать рецептуру товаров, ориентированных специально на китайский рынок, или же создавать специальные производства с учётом китайской специфики для локализации российских продуктов в Китае, а также укреплять обмен опытом с предприятиями КНР для расширения рынка и продвижения товаров.Кроме того, в посольстве КНР в РФ заявили, что приветствуют создание представительств организаций российских предпринимателей и союзов предприятий в Китае, активное участие компаний из России в международных импортных выставках в Китае, Гуанчжоуской ярмарке и других ЭКСПО. Помимо этого, приветствуется создание фирменных магазинов в Интернете или же флагманских магазинов в Китае, активное использование возможностей электронной коммерции, рекламного стриминга и других инновационных форм рекламы и сбыта, а также повышение узнаваемости и авторитета высококачественных российских товаров на китайском рынке.
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китай, технологии, экономика

Посольство КНР назвало наиболее популярные российские продукты

12:26 29.03.2021
 
© Depositphotos / TkemotМед
Мед - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Depositphotos / Tkemot
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МОСКВА, 29 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Шоколад и мед возглавили список российских продуктов, которые пользуются наибольшим спросом у китайских потребителей и имеют наиболее высокий потенциал для экспорта в Китай, свидетельствуют результаты опроса, который провело посольство КНР в РФ в январе-феврале текущего года.
В исследовании приняли участие 1800 китайских граждан, проживающих в России и знающих и понимающих страну. Так, больше всего голосов было отдано за шоколад (75,6%), мёд (75,3%) и молоко (73,8%). В десятку самых любимых товаров также вошли йогурт, мороженое, соки, колбасные изделия, косметика, свежее мясо и изделия из янтаря светло-жёлтого цвета.
Список российских продуктов, обладающих, по мнению участников опроса, наиболее высоким потенциалом для экспорта в Китай, возглавили шоколад (61,8%), мёд (60,9%) и колбасные изделия (57,9%). Респонденты также называли молоко, янтарные украшения, соки, косметику, водку, йогурт и мороженое.
Как отмечается в исследовании, участники опроса в целом считают, что потенциал экспорта российских продуктов в Китай ещё неполностью раскрыт, однако возможности для этого имеются, что обещает большие перспективы.
"Рекомендуется, чтобы компетентные органы Китая и России продолжили содействовать взаимной открытости рынков, расширяли экспорт высококачественных российских пищевых сельскохозяйственных продуктов в Китай", - говорится в аннотации к опросу.
Авторы исследования рекомендуют российским предприятиям наращивать научно-технический вклад в производство, повышать производительность, улучшать и адаптировать рецептуру товаров, ориентированных специально на китайский рынок, или же создавать специальные производства с учётом китайской специфики для локализации российских продуктов в Китае, а также укреплять обмен опытом с предприятиями КНР для расширения рынка и продвижения товаров.
Кроме того, в посольстве КНР в РФ заявили, что приветствуют создание представительств организаций российских предпринимателей и союзов предприятий в Китае, активное участие компаний из России в международных импортных выставках в Китае, Гуанчжоуской ярмарке и других ЭКСПО. Помимо этого, приветствуется создание фирменных магазинов в Интернете или же флагманских магазинов в Китае, активное использование возможностей электронной коммерции, рекламного стриминга и других инновационных форм рекламы и сбыта, а также повышение узнаваемости и авторитета высококачественных российских товаров на китайском рынке.
Вино и шоколад - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 13:33Россия-Китай: Главное
Вино, шоколад, косметика из РФ наиболее популярны сейчас в Китае
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииЭкономика
 
 
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