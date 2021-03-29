https://ria.ru/20210329/produkty-1603275092.html

Посольство КНР назвало наиболее популярные российские продукты

Посольство КНР назвало наиболее популярные российские продукты

Шоколад и мед возглавили список российских продуктов, которые пользуются наибольшим спросом у китайских потребителей и имеют наиболее высокий потенциал для... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:26

2021-03-29T12:26

2021-03-29T12:26

россия-китай: главное

китай

технологии

экономика

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МОСКВА, 29 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Шоколад и мед возглавили список российских продуктов, которые пользуются наибольшим спросом у китайских потребителей и имеют наиболее высокий потенциал для экспорта в Китай, свидетельствуют результаты опроса, который провело посольство КНР в РФ в январе-феврале текущего года.В исследовании приняли участие 1800 китайских граждан, проживающих в России и знающих и понимающих страну. Так, больше всего голосов было отдано за шоколад (75,6%), мёд (75,3%) и молоко (73,8%). В десятку самых любимых товаров также вошли йогурт, мороженое, соки, колбасные изделия, косметика, свежее мясо и изделия из янтаря светло-жёлтого цвета.Список российских продуктов, обладающих, по мнению участников опроса, наиболее высоким потенциалом для экспорта в Китай, возглавили шоколад (61,8%), мёд (60,9%) и колбасные изделия (57,9%). Респонденты также называли молоко, янтарные украшения, соки, косметику, водку, йогурт и мороженое.Как отмечается в исследовании, участники опроса в целом считают, что потенциал экспорта российских продуктов в Китай ещё неполностью раскрыт, однако возможности для этого имеются, что обещает большие перспективы."Рекомендуется, чтобы компетентные органы Китая и России продолжили содействовать взаимной открытости рынков, расширяли экспорт высококачественных российских пищевых сельскохозяйственных продуктов в Китай", - говорится в аннотации к опросу.Авторы исследования рекомендуют российским предприятиям наращивать научно-технический вклад в производство, повышать производительность, улучшать и адаптировать рецептуру товаров, ориентированных специально на китайский рынок, или же создавать специальные производства с учётом китайской специфики для локализации российских продуктов в Китае, а также укреплять обмен опытом с предприятиями КНР для расширения рынка и продвижения товаров.Кроме того, в посольстве КНР в РФ заявили, что приветствуют создание представительств организаций российских предпринимателей и союзов предприятий в Китае, активное участие компаний из России в международных импортных выставках в Китае, Гуанчжоуской ярмарке и других ЭКСПО. Помимо этого, приветствуется создание фирменных магазинов в Интернете или же флагманских магазинов в Китае, активное использование возможностей электронной коммерции, рекламного стриминга и других инновационных форм рекламы и сбыта, а также повышение узнаваемости и авторитета высококачественных российских товаров на китайском рынке.

https://ria.ru/20210208/tovary-1596500801.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, технологии, экономика