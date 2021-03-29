https://ria.ru/20210329/prirodopolzovanie-1603315305.html

Путин предложил Совбезу обсудить работу в сфере природопользования

Путин предложил Совбезу обсудить работу в сфере природопользования

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить меры по совершенствованию работы контрольных ведомств в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:47

2021-03-29T15:47

2021-03-29T15:47

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить меры по совершенствованию работы контрольных ведомств в сфере природопользования."Мы с вами сегодня обсудим меры по совершенствованию деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов по пресечению правонарушений в сфере природопользования. Тема чрезвычайно важная, очень актуальная, причем в практическом преломлении, с практической точки зрения", - сказал Путин на совещании, которое проходило в режиме видеоконференции.Он отметил, что на площадке правительства и в администрации президента этим вопросом занимаются постоянно."Есть и вопросы, связанные с обеспечением правопорядка, и это безусловно тема, которая должна обсуждаться на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210317/putin-1601650739.html

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2021

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владимир путин, общество